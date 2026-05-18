Insólito momento en el ATP de Hamburgo: un tenista perdió un punto, se bajó los pantalones y se hizo viral

El ATP 500 de Hamburgo tuvo una polémica escena que tuvo como protagonista a Corentin Moutet. El tenista francés sorprendió al público durante su partido frente al español Alejandro Davidovich Fokina porque perdió un punto y se bajó los pantalones en medio del partido.

El episodio ocurrió en el sexto game del primer set, cuando Moutet estaba 3-2 abajo. Luego de un ganador de derecha de Davidovich Fokina, el francés reaccionó con visible fastidio y, en medio de la frustración se bajó los pantalones ante la mirada del público y de los jueces.

Mientras parte de los espectadores reaccionó entre risas y sorpresa, el español evitó mirar la situación y continuó concentrado en el partido. La escena rápidamente se viralizó en redes sociales y volvió a poner a Moutet en el centro de la polémica por sus recurrentes episodios de descontrol dentro de la cancha.

¿¿QUÉ HIZO MOUTET?? 😱😳



El francés perdió un puntazo ¡y se bajó los pantalones! 🤦‍♂️



📺 Mirá #Hamburgo en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/MqEt1EfUYX — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 18, 2026

El francés, actual número 32 del ranking ATP, ya había mostrado señales de enojo durante el encuentro. Minutos antes del episodio había arrojado su raqueta contra una de las lonas publicitarias tras perder otro punto.

Finalmente, Davidovich Fokina se quedó con la victoria por doble 6-4 y avanzó a los octavos de final del certamen alemán.

Los antecedentes de Moutet

No es la primera vez que Moutet protagoniza situaciones controversiales en el circuito. A lo largo de su carrera acumuló varios episodios por sus reacciones impulsivas.

En el Masters 1000 de Madrid de este año tuvo un fuerte cruce con su compatriota Harold Mayot y volvió a mostrar gestos de frustración constantes durante el partido.

Moutet siendo Moutet 🤯



Destrozó la raqueta, la regaló a alguien del público, se retiró del partido y se fue abucheado en Madrid.

pic.twitter.com/uYJdgWwz1e — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 23, 2025

También llamó la atención en el Argentina Open, donde pidió una gaseosa en pleno encuentro, y en otro torneo llegó incluso a tomar un café que le ofreció un espectador.

Not moutet getting a coffee from someone in the crowd while also asking for the supervisor to remove someone from the crowd … pic.twitter.com/h4lbt0FEBX — Emily 🩷 (@EmNewpsie) April 24, 2024

Uno de los antecedentes más graves ocurrió en el torneo de Adelaida, donde fue descalificado por insultar al árbitro. Además, recibió una multa de 10 mil dólares tras un altercado con Adrian Andreev en el Challenger de Orleans.

En Marrakech, durante un partido ante el argentino Marco Trungelliti, volvió a perder el control: rompió varias raquetas y terminó enfrentándose con un espectador al que acusó de provocarlo desde las tribunas.

A pesar de su talento y a haber alcanzado el puesto 30 del ranking ATP, los escándalos suelen eclipsar el rendimiento deportivo de Moutet.