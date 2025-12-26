Subastan la primera camiseta que usó Lionel Messi en Rosario: la cifra millonaria que podría valer

Una de las camisetas más emblemáticas en la historia de Lionel Messi podría convertirse en una pieza récord del coleccionismo deportivo. Se trata de la casaca del Club Abanderado Grandoli, que el capitán de la Selección argentina utilizó cuando tenía apenas cinco años, durante el primer torneo que ganó en su vida en Rosario.

Lionel Messi es una de las figuras más influyentes del deporte mundial y cada objeto vinculado a su carrera adquiere un valor extraordinario. En este caso, una camiseta sencilla, confeccionada de manera local y lejos de los grandes escenarios internacionales, despertó un interés global por su enorme carga simbólica.

La prenda aparece en la tercera temporada de “King of Collectibles: The Goldin Touch”, la serie de Netflix que sigue el trabajo de Ken Goldin, uno de los subastadores más influyentes del mundo de los objetos deportivos. Allí es presentada como una de las joyas más extraordinarias del programa: la camiseta que Messi usó en 1993, jugando para el Club Abanderado Grandoli, en Rosario.

Un recorrido cargado de historia

Más allá del impacto mediático, el valor de la camiseta radica en su historia. Tras aquel torneo infantil, la prenda fue entregada por Salvador Aparicio al entrenador juvenil Pablo Alfieri, quien la conservó durante años junto a otras camisetas de su etapa como formador.

Luego de su fallecimiento, la casaca pasó a manos de su hijo, Pablo Nicolás Alfieri, y más tarde, el 12 de mayo de 2008, a su nieto Ignacio Alfieri, permaneciendo desde entonces dentro del ámbito familiar como un recuerdo íntimo de los primeros pasos del astro rosarino.

Expectativa y misterio en torno a la subasta

En la serie, Goldin anuncia que la camiseta será subastada y la define como una pieza única, con potencial para romper récords. Sin embargo, hasta el momento no existe un enlace público ni un lote visible en el sitio oficial de Goldin Auctions, ni se difundieron fechas, valores estimados o condiciones de venta.

Esta situación generó expectativa y también confusión entre coleccionistas y fanáticos de Messi, que buscan sin éxito información concreta sobre la subasta. Según fuentes del mundo del coleccionismo, podría tratarse de una venta aún no publicada, una subasta privada o un lote que se hará público una vez finalizada la emisión del programa.

Mientras tanto, la camiseta continúa siendo un símbolo poderoso: el objeto que conecta al Messi niño, que jugaba en Rosario, con el Messi global, campeón del mundo y referente indiscutido del fútbol internacional. En un mercado donde las camisetas usadas en finales de Champions League o Mundiales alcanzan cifras millonarias, esta prenda abre un capítulo inexplorado en la historia del coleccionismo deportivo.