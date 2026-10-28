Inter Miami va por la recuperación en la MLS: recibe a Cincinatti con Messi titular

El astro jugará desde el inicio, luego de entrar desde el banco en la derrota de la fecha pasada ante NY Red Bulls.

Inter Miami recibe este miércoles desde las 20:30 a Cincinatti por la 32° fecha de la MLS. El equipo de Lionel Messi ya está clasificado a los Playoffs, pero buscará recuperarse de la derrota sufrida en la fecha pasada ante New York Red Bulls.

Los dirigidos por Kily González están 3° en la Conferencia Este con 55 puntos y ya no tienen chances de pelear por la Supporters Shield (el campeón de la temporada regular), pero buscarán terminar en lo más alto posible de su zona.

Luego de este duelo, las Garzas cerrarán la etapa regular con dos partidos. Visitarán a New England el domingo 1° de noviembre y finalizarán la primera ronda en su casa ante Charlotte el sábado 7 de noviembre.

En esta temporada, Lionel Messi disputó 28 partidos por la Major League Soccer, con 25 goles anotados y 12 asistencias dadas. Se encuentra líder en ambos registros y buscará aumentarlos esta noche ante su gente.

Por su parte, Cincinnati viene de imponerse por 2-0 ante el DC United en el Audi Field de Washington. Con 33 puntos, el conjunto de Ohio, dirigido por Pat Noonan, se encuentra noveno en la Conferencia Este y buscará dar el golpe en Miami para mejorar su posición en la recta final de la fase regular.

El duelo se disputará en el NU Stadium y se podrá ver desde las 20:30 a través de Apple TV. El encargado de impartir justicia será el árbitro Armando Villareal.

La probable formación de Inter Miami

Dayne St Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul; Yannick Bright, Matías Galarza; Lionel Messi; Luis Suárez; Germán Berterame.