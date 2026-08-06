Joaquín Ochoa anunció su desvinculación del SAP Team

El mayor de los hermanos aún no definió su futuro deportivo.

El viedmense Joaquín Ochoa confirmó a través de redes sociales que no continuará compitiendo dentro del SAP Team en el presente campeonato de Turismo Carretera, cuando resta una fecha para la culminación del tramo regular.

El joven piloto de la capital rionegrina dejará la estructura que lo cobijó en los últimos tres años, con participaciones en TC Pista, TC Pick Up (en ambas divisionales logró ganar finales) y, en lo que va del año, en Turismo Carretera.

«Llegó el día de separar nuestros caminos junto al SAP Team. A cada uno de los que forma y formó parte de este gran grupo, quiero agradecerles de corazón por todo. Logramos victorias, peleamos campeonatos y debuté en TC cumpliendo mi sueño con ustedes», comenzó diciendo Joaco en su comunicado de Instagram.

«Les deseo lo mejor y me voy sin cerrar del todo esa puerta, porque uno nunca sabe que depara el futuro. Nuevamente, infinitas gracias por estos lindos momentos compartidos», cerró el rionegrino de 23 años, que competía con un Dodge Challenger.

Semanas atrás, su hermano menor, Benjamín, también había tomado la decisión de cambiar de aires y dejar el SAP Team, apostando a una nueva etapa junto al Catalán Magni Sport, donde ambos compitieron en el pasado.

No obstante, Joaco todavía no dio indicios sobre su futuro deportivo y qué deparará su calendario 2026 de competencia.