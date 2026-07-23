Joaquín Petre seguirá en Deportivo Viedma para la próxima Liga Argentina

Joaquín Petre viene de una destacada última temporada y se afianzó como una pieza importante en el equipo de Guillermo Bogliacino.

Deportivo Viedma sigue dándole forma al plantel con el que afrontará la Liga Argentina 2026/27 y aseguró la permanencia de Joaquín Petre, quien volverá a integrar el equipo como ficha oriunda U23 y disputará una nueva temporada con la camiseta del conjunto rionegrino.

El base afrontará su séptima campaña en el Depo, donde se convirtió en una pieza importante dentro del plantel. A lo largo de su trayectoria en la institución, acumula 117 partidos y 670 puntos, números que reflejan su continuidad y crecimiento en la segunda categoría del básquet argentino.

En la temporada 2025/26, Petre disputó 46 encuentros, con un promedio de 20,6 minutos y 7,1 puntos por partido, siendo una alternativa habitual en la rotación del equipo dirigido por Guillermo Bogliacino.

La permanencia de Petre se suma a otras definiciones que ya tomó la dirigencia pensando en la próxima temporada. En las últimas semanas, Deportivo Viedma anunció que Guillermo Bogliacino seguirá como entrenador y también aseguró la continuidad de Luciano Cáceres y Jeffrey Merchant, dos de las principales figuras del equipo.

De esta manera, el equipo de la capital rionegrina continúa armando la base del plantel para la próxima Liga Argentina, con la intención de sostener un grupo de jugadores identificados con la institución y darle continuidad a un proyecto deportivo.