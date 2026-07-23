Así es el hogar de Messi a pocos kilómetros de Rosario: cómo es el sistema de ingreso para proteger su privacidad 

El Kentucky Club de Campo se encuentra a unos 20 minutos del centro de Rosario.

Después de cada temporada intensa, Lionel Messi tiene un lugar donde puede alejarse de los estadios, los flashes y la exposición permanente. Se trata de su casa en Kentucky Club de Campo, en las cercanías de Rosario, una imponente propiedad que el futbolista comparte con Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.

La mansión, conocida por la familia como “La Fortaleza”, fue construida sobre tres terrenos y se convirtió en una de las propiedades más importantes del exclusivo barrio privado. La vivienda está valuada en alrededor de 5 millones de dólares y fue pensada como un espacio de descanso y privacidad para la familia.

Un sistema de ingreso pensado para preservar la intimidad

Uno de los aspectos que más llama la atención de la propiedad es el sistema de seguridad. La casa está rodeada por una importante cantidad de árboles que funcionan como una barrera natural frente a las miradas externas.

Además, el ingreso cuenta con cámaras de vigilancia y un mecanismo de recepción que evita la exposición directa. Según trascendió, la propiedad no tiene un timbre tradicional: quienes llegan son identificados a través del sistema de seguridad antes de acceder al lugar.

La privacidad es uno de los principales motivos por los que Messi y su familia eligieron este barrio para pasar sus períodos de descanso.

Cómo es “La Fortaleza”, la casa de Messi en Funes

La mansión cuenta con más de 25 ambientes y fue diseñada para que la familia pueda disfrutar de distintas actividades sin necesidad de salir de la propiedad.

Entre sus principales espacios se encuentran:

Cine privado , destinado a compartir películas y series.

, destinado a compartir películas y series. Gimnasio profesional , equipado para el entrenamiento físico.

, equipado para el entrenamiento físico. Sala de juegos para Thiago, Mateo y Ciro.

para Thiago, Mateo y Ciro. Salón de eventos para celebraciones familiares.

para celebraciones familiares. Amplios espacios interiores y exteriores para reuniones.

Uno de los sectores más especiales para la familia aparece durante las fiestas de fin de año. En el lugar donde se instala el árbol de Navidad se exhiben camisetas históricas que Messi utilizó con la Selección argentina, acompañadas por referencias a los partidos en los que fueron usadas.

Una pileta de grandes dimensiones y una cancha de fútbol

El exterior de la propiedad también tiene un papel central. La mansión cuenta con una pileta de dimensiones casi olímpicas, jardines, terrazas y espacios preparados para disfrutar de reuniones familiares y asados.

Como era de esperarse, el fútbol también tiene su propio lugar. En el parque hay una cancha donde Messi puede compartir partidos y momentos de juego con sus hijos.

El barrio elegido por la familia Messi

Kentucky Club de Campo se encuentra a unos 20 minutos del centro de Rosario y cuenta con más de 240 hectáreas. La seguridad y la tranquilidad del complejo fueron algunos de los factores que llevaron a la familia a elegirlo como uno de sus principales lugares de residencia en Argentina.

En el barrio también viven otros reconocidos exfutbolistas argentinos, como Maximiliano Rodríguez y Gabriel Heinze.

A pocos kilómetros de Rosario, “La Fortaleza” se convirtió en el refugio personal de Messi: un lugar pensado para recuperar la calma, disfrutar de la familia y alejarse del ruido que acompaña a una de las figuras más reconocidas del deporte mundial.