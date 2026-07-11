Kansas se tiñó de celeste y blanco para alentar a la Selección Argentina ante Suiza

Kansas City está teñida de celeste y blanco. A miles de kilómetros de la Argentina, pero con el mismo fervor que se vio en Qatar 2022 y a lo largo de toda la Copa del Mundo 2026, la ciudad estadounidense se convirtió en el epicentro de una nueva movilización de hinchas que acompañan a la Selección de Lionel Scaloni en la previa del trascendental choque frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial.

Miles de hinchas convierten a Kansas en una nueva casa de la Selección Argentina

La expectativa creció durante toda la semana y tuvo su punto más alto en los tradicionales banderazos organizados por los simpatizantes argentinos. Miles de fanáticos llegaron desde distintos puntos de Estados Unidos, Canadá y la propia Argentina para acompañar al equipo campeón del mundo.

Las inmediaciones del hotel donde se concentró el plantel volvieron a transformarse en un punto de encuentro para familias, grupos de amigos y turistas que siguieron el recorrido completo de la Scaloneta durante el torneo.

La presencia argentina en Kansas no sorprendió a nadie. Desde el inicio del Mundial, la Selección fue una de las que más público movilizó en cada una de sus presentaciones, consolidando una imagen que la FIFA ya había destacado tras la conquista de Qatar. La combinación de resultados deportivos, el magnetismo de Lionel Messi y la ilusión de defender el título mundial volvió a generar una movilización masiva de simpatizantes.

El ambiente alrededor del estadio es similar al de los escenarios más emblemáticos del campeonato. Los organizadores esperan un marco multitudinario, con una presencia argentina que podría superar ampliamente a la de otros encuentros disputados en la misma sede. En los alrededores del estadio ya se observan banderas, camisetas y caravanas que anticipan una atmósfera típicamente mundialista.

Toda la atención está puesta en Kansas. Entre banderas, canciones y una nueva demostración de fervor popular, la Selección argentina afrontará una noche decisiva. La ilusión de repetir la hazaña de Qatar sigue intacta y miles de hinchas esperan que, una vez más, la Scaloneta encuentre el camino hacia las semifinales de la Copa del Mundo.

NA