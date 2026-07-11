Cómo es el ritual de la vela y la sal para proteger a la Selección Argentina antes del partido: paso a paso

Ante la proximidad de un nuevo compromiso de la Selección Argentina contra Suiza, las plataformas digitales han registrado una fuerte viralización de diversas prácticas de armonización ambiental. Lejos de asociarse a una doctrina específica, estos rituales para la Scaloneta son adoptados de manera unificada por creyentes de distintos cultos, agnósticos y familias enteras que buscan encauzar la tensión colectiva.

La intención de estos rituales a favor de la Selección Argentina no es influir de forma mágica en el marcador, sino constituir un soporte anímico y una red de protección simbólica orientada a neutralizar las corrientes de hostilidad exterior que rodean a la competencias de alto rendimiento como este Mundial 2026.

El ritual de la vela y la sal: el paso a paso que une a los hinchas de la Selección Argentina

La manifestación más difundida es el denominado ritual de la vela y la sal, diseñado y compartido por «La Brujineta» para ser ejecutado exactamente 30 minutos antes de que ruede la pelota entre Argentina y Suiza.

La secuencia requiere que los participantes sostengan una vela blanca con ambas manos , apoyándola firmemente sobre el pecho a la altura del corazón.

, apoyándola firmemente sobre el pecho a la altura del corazón. En ese instante, se realiza una pausa de introspección para intencionar el objeto como un punto de luz y purificación dentro de la vivienda, acompañándo con la siguiente oración:

“Yo soy con mi espíritu en expansión y mi corazón humilde,

te intenciono para que seas un punto de luz en este hogar,

en nuestros corazones , la fe que arde.

Te intenciono para que seas protección para la Selección Argentina

y absorbas todo el odio que le tiran,

invocamos a la llama blanca de la purificación,

ascensión para que actúe atravez de esta vela,

invocamos la Ascención, la verdad, la justicia y la purificación.

Yo soy Dios en acción x3

Yo soy x3

Gracias x3«.

El propósito central de este ritual es decretar protección para los jugadores de la Scaloneta , y absorber así cualquier carga densa proveniente del entorno competitivo.

es decretar , y absorber así cualquier carga densa proveniente del entorno competitivo. Posteriormente, se traza un círculo protector de sal gruesa alrededor de la base del velón antes de encenderlo, estableciendo un límite energético en el hogar mientras se disfruta del partido en familia.

Mundial 2026: el fenómeno de las cábalas colectivas en apoyo a la Scaloneta

El ritual de la vela y la sal funciona como un catalizador de la ansiedad compartida, transformando el aislamiento de la pantalla en una experiencia de comunión y pertenencia.

Esta sincronización virtual de miles de fanáticos demuestra que, más allá de las tácticas en el campo de juego, el respaldo hacia la Scaloneta se nutre de una mística popular inquebrantable, donde la fe individual se suma a una corriente colectiva que busca, por todos los medios disponibles, blindar el camino de la Selección Argentina.