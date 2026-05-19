Designaron a Agustín Caulo como nuevo secretario de Culto: reemplazará a Nahuel Sotelo

El Gobierno de Javier Milei designó a Agustín Ezequiel Caulo en el cargo de Secretario de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Además le asignó la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. Fue a través del Decreto 362/2026 publicado en el Boletín Oficial.

En la norma se indica que previamente, se le aceptó a Caulo “la renuncia al cargo de Subsecretario de Culto de la Secretaría de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”.

Nuevo secretario de Culto: el decreto que nombra a Agustín Caulo

En el decreto se indicó: “Desígnase en el cargo de Secretario de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto al señor Agustín Ezequiel Caulo”.

Asumirá en reemplazo de Nahuel Sotelo, que renunció en enero pasado para asumir su banca como diputado en Buenos Aires. Caulo se sumó al Gobierno nacional en 2024 como director nacional de Culto Católico.

En tanto, se añadió: “Asígnase la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor Agustín Ezequiel Caulo al solo efecto del rango protocolar, conforme lo establece el artículo 6° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias, mientras dure el desempeño de sus funciones como Secretario de Culto y Civilización en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”.

A continuación, el decreto completo:

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