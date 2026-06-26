La AFA confirmó cambios importantes en la utilización del VAR en el futbol argentino

En medio de la euforia por el Mundial 2026, la AFA anunció modificaciones importantes con respecto a la utilización del VAR. La gran novedad es la utilización de este sistema tecnológico en la Copa Argentina: se implementará a partir de los octavos de final de esta edición. En la historia de la competencia solo se utilizó en la final de 2025, que disputaron Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors.

Lo que resta por definir es si el VAR podrá notificarle al árbitro en caso de un córner mal dado o si un futbolista es amonestado incorrectamente. Estas reglas se utilizan en el Mundial pero son decisión de cada federación si se las utiliza o no.

También se confirmó que a partir de 2027 habrá una importante innovación en esta herramienta: será semiautomático, como así sucede en la Copa del Mundo, Champions League o las principales ligas europeas. Además, revelaron que se llevarán adelante pruebas pilotos en los últimos partidos del año en el torneo argentino.

El VAR semiautomático facilitará la tarea de los árbitros y agilizará las revisiones.

Para esta implementación se necesitarán una docena de cámaras de seguimiento que captan la posición de la pelota y hasta 29 puntos de datos de cada jugador, con énfasis en las extremidades relevantes a la hora de sancionar un fuera de juego.

Cabe destacar que la pelota también tiene un sensor interno que trabaja junto a una inteligencia artificial que al detectar un offside le envía una alerta a los árbitros del VAR, que deben chequear la jugada.