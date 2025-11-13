La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

El trofeo que recibirá el campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la agenda para el último tramo de la competencia de la Liga Profesional en 2025, cómo así también los estadios que serán sede de los partidos definitorios dentro del calendario.

La definición del actual torneo, que este viernes jugará su última fecha de la fase de liga, aún está en busca de definir a todos los clasificados a los octavos de final.

La primera definición a disputarse es la final del Torneo Clausura, que se disputará el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, con capacidad para 29.000 espectadores sentados.

El fin de semana siguiente, se competirá por el Trofeo de Campeones el sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás, que puede recibir un aforo de 25.000 espectadores, espacio que tendrán que dividir las hinchadas de los aspirantes a la corona.

A esta final ya se encuentra clasificado Platense por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025 y su rival será el equipo que salga campeón del Torneo Clausura.

Esta copa nació en la temporada 2021 y por ahora tiene tres campeones: River (2021 y 2023), Racing Club (2022) y Estudiantes de La Plata, que derrotó por 3-0 a Vélez Sarsfield en la última edición.