Juicio por la muerte de Maradona: luego de la confusión con la historia clínica, el caso se reanudará este jueves

El Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 de San Isidro retomará las audiencias en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona con la citación de tres profesionales de la salud. Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón escucharán los testimonios de un nefrólogo, un cardiólogo y un hepatólogo en una jornada clave para el avance del proceso judicial.

La citación comprende a Hernán Trimarchi, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Británico; Gustavo Di Niro, jefe de Cardiología del Hospital Municipal Central de San Isidro; y Fernando Cairo, subjefe de Trasplante Hepático del Hospital El Cruce. Los tres formaron parte del grupo de 22 peritos que intervinieron en la Junta Médica Interdisciplinaria encargada de analizar las causas del deceso del exfutbolista.

La reanudación del debate oral se produce tras la controversia surgida en torno a la incorporación de la historia clínica de Don Diego, padre del exentrenador. Durante las jornadas previas, la defensa de una de las imputadas advirtió que los profesionales habían analizado estudios médicos pertenecientes al progenitor entre los años 2012 y 2015.

La firma médica detalló que la anomalía se originó tras la modificación manual del nombre de Don Diego en la base de datos, al agregársele el segundo nombre «Armando«. A partir de dicha alteración, los protocolos y registros de laboratorio del padre comenzaron a cargarse de manera automática en la ficha clínica de su hijo.

El desencuentro técnico quedó al descubierto cuando se ratificó que, en el período en que se realizaron los análisis en cuestión, Diego Maradona no residía en el país. Ante la advertencia de los abogados defensores, las autoridades judiciales ordenaron procedimientos para establecer cómo se produjo la confusión en el material probatorio.

El error en la ficha médica de Maradona no afectará el avance del juicio oral

En respuesta a los requerimientos de la Justicia, la empresa de medicina prepaga Swiss Medical reconoció la existencia de una falla en su sistema informático de laboratorio. Según explicaron desde la firma, un error operativo provocó que las fichas médicas del astro y de su padre quedaran unificadas bajo un mismo legajo de afiliación.

Frente a esta situación, la fiscalía a cargo de la investigación dispuso allanamientos en el Sanatorio Los Arcos y en la sede central de la empresa de medicina privada. En los operativos, los peritos judiciales secuestraron documentación e información digital para deslindar responsabilidades sobre la alteración de las pruebas.

Los fiscales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, calificaron lo sucedido como un hecho de gravedad institucional. Sin embargo, enfatizaron que las irregularidades detectadas en la tramitación de las historias clínicas no pondrán en riesgo la validez legal del juicio oral ni paralizarán el cronograma establecido.

Los fiscales del caso: Cosme Iribarren y Patricio Ferrari

En la causa se encuentran imputadas ocho personas vinculadas al equipo médico y de asistencia domiciliaria que atendía al exdeportista. Entre los procesados figuran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora Nancy Forlini y los enfermeros que custodiaban su salud en la vivienda de Tigre.

Todos los profesionales implicados llegan al debate acusados como presuntos autores del delito de homicidio simple con dolo eventual. Esta calificación penal prevé una escala de penas que va de los 8 a los 25 años de prisión, mientras el tribunal busca determinar si existió negligencia u omisión de cuidados en los días previos al fallecimiento.

Con información de NA.