En una entrevista, el astro argentino fue consultado por el retiro de Jordi Alba y Busquets y reveló cuándo planea colgar los botines. Los detalles.

Lionel Messi habló sobre su retiro y dejó una frase que preocupó a todos sus fanáticos

Lionel Messi se prepara para el tramo decisivo de la MLS. El Inter Miami, con el 10 como estandarte, se encuentra disputando los playoffs de la liga norteamericana. En la primera ronda de eliminación, las Garzas se enfrentan al Nashville con un peculiar formato: el equipo que gane dos partidos avanza a la siguiente instancia. En el primer encuentro, los dirigidos por Mascherano ganaron por 3-1. Si vencen el próximo sábado clasificarán a la próxima fase.

En la previa a este duelo transcendental, el capitán de la albiceleste brindó una entrevista a Apple TV, donde tocó uno de los temas más complicados para un deportistas: el retiro. En diálogo con Fabrizio Romano, la Pulga fue consultado sobre los últimos partidos que está disputando con Jordi Alba y Sergio Busquets, que colgarán los botines al finalizar la temporada.

«Siempre estuvimos en armonía dentro y fuera del campo y compartimos mucho, incluso con nuestras familias. Así que es una pérdida de amigos, tanto dentro como fuera del campo. Y por supuesto, estos también son momentos difíciles para ellos, porque dejar atrás algo que amas nunca es fácil«, resaltó Leo. Con ambos futbolistas compartió diversos momentos deportivos y extradeportivos, tanto en su estadía en Barcelona, como en su travesía por Estados Unidos.

Luego, el argentino abrió su corazón y dejó una frase que alarmó a todos sus compatriotas y seguidores: «Honestamente, es difícil. Primero, porque ves que has dedicado toda tu vida profesional al fútbol, que la gente a tu alrededor empieza a marcharse y te das cuenta de que tu propio momento también llegará pronto«, sentenció. A pesar de haber renovado con Inter Miami hasta 2028, es una frase que demuestra que ese momento que no queremos que llegue, está más cerca que lejos.

Messi y sus ganas de seguir compitiendo

Tras hablar sobre su futuro retiro, Messi habló sobre sus ganas de seguir compitiendo al más alto nivel, tanto con Inter Miami o la Selección Argentina: «Me gusta competir. Me gusta jugar, es lo que me gustó desde chiquito«.

Además, resaltó lo que siente en la cancha: «Disfruto haciendolo como lo hice toda mi vida. Sigo sintiendo lo mismo, quiero participar, ayudar a mi equipo, rendir al máximo«. A su vez, advirtió que su carrera continuará «mientras me sienta bien y tenga la capacidad física para seguir»-