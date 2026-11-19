Los Pumas, con equipo confirmado, visitan a Francia por el Nations Championship
Los Pumas cierran su participación en la primera fase del Nations Championship ante Francia, este sábado, en el Stade de France. Los detalles.
Con el triunfo ante Italia como impulso, Los Pumas cerrarán su participación en la primera fase del Nations Championship ante Francia, este sábado a las 17:10 h (hora argentina), en el Stade de France, en París, y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
La referí del encuentro será la escocesa Hollie Davidson, sus asistentes serán Matthew Carley y Sam Grove-White, y este será el último partido antes del Fin de Semana de Finales, el cual se jugará en Twickenham entre el 27 y el 29 de noviembre.
Felipe Contepomi dispuso de 7 cambios en el equipo titular. En los forwards, Julián Montoya será el hooker titular y capitán en lugar de Bautista Bernasconi, que debió dejar la concentración tras una lesión muscular.
Además, Tomás Lavanini y Juan Martín González serán titulares en lugar de Pedro Rubiolo y Pablo Matera, quienes esperarán su turno en el banco de suplentes. A su vez, Facundo Isa ingresa al plantel por Joaquín Moro y será el octavo titular, mientras que Scelzo rotará y usará el número 7.
En cuanto a los backs, Lucio Cinti e Ignacio Mendy volverán a la titularidad por Justo Piccardo y Mateo Carreras, respectivamente. Asimismo, Gerónimo Prisciantelli se ganó un lugar en la alineación titular en lugar del mendocino Rodrigo Isgró. De esta manera, Bautista Delguy volverá a jugar como wing.
Francia llega a este duelo tras vencer 21-19 a Sudáfrica, bicampeón del mundo, el último viernes y se posicionó como único líder del Hemisferio Norte, mientras que Argentina se encuentra en el tercer lugar del Hemisferio Sur.
En el historial, argentinos y franceses se enfrentaron en 56 oportunidades (40 triunfos galos, 15 argentinos y 1 empate). La última victoria de Los Pumas en territorio francés fue el 22 de noviembre de 2014, por 18-13, en el mismo Stade de France.
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