Con el triunfo ante Italia como impulso, Los Pumas cerrarán su participación en la primera fase del Nations Championship ante Francia, este sábado a las 17:10 h (hora argentina), en el Stade de France, en París, y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

La referí del encuentro será la escocesa Hollie Davidson, sus asistentes serán Matthew Carley y Sam Grove-White, y este será el último partido antes del Fin de Semana de Finales, el cual se jugará en Twickenham entre el 27 y el 29 de noviembre.

Felipe Contepomi dispuso de 7 cambios en el equipo titular. En los forwards, Julián Montoya será el hooker titular y capitán en lugar de Bautista Bernasconi, que debió dejar la concentración tras una lesión muscular.

Además, Tomás Lavanini y Juan Martín González serán titulares en lugar de Pedro Rubiolo y Pablo Matera, quienes esperarán su turno en el banco de suplentes. A su vez, Facundo Isa ingresa al plantel por Joaquín Moro y será el octavo titular, mientras que Scelzo rotará y usará el número 7.

En cuanto a los backs, Lucio Cinti e Ignacio Mendy volverán a la titularidad por Justo Piccardo y Mateo Carreras, respectivamente. Asimismo, Gerónimo Prisciantelli se ganó un lugar en la alineación titular en lugar del mendocino Rodrigo Isgró. De esta manera, Bautista Delguy volverá a jugar como wing.

Francia llega a este duelo tras vencer 21-19 a Sudáfrica, bicampeón del mundo, el último viernes y se posicionó como único líder del Hemisferio Norte, mientras que Argentina se encuentra en el tercer lugar del Hemisferio Sur.

En el historial, argentinos y franceses se enfrentaron en 56 oportunidades (40 triunfos galos, 15 argentinos y 1 empate). La última victoria de Los Pumas en territorio francés fue el 22 de noviembre de 2014, por 18-13, en el mismo Stade de France.