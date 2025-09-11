La Conmebol decidió cambiar la sede de la final de la Copa Sudamericana

En las últimas horas, la Conmebol confirmó una inesperada noticia para la Copa Sudamericana: cambió la sede de la final para esta edición. El estadio oficial era el Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, pero pasó a ser en Asunción, Paraguay, con recinto a definir.

A través de un comunicado en su web oficial, el ente sudamericano dio a conocer la noticia tras una inspección que no salió como se esperaba.

“La Conmebol informa que, pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras, de cara a albergar la final de la Conmebol Sudamericana 2025″, afirmaron.

En este mismo sentido, trasladaron la sede a Asunción, Paraguay, y si bien no determinaron el estadio elegido, por reglamento se espera que sea en La Nueva Olla, donde Racing consiguió su consagración en la pasada edición.

La final de la Copa Sudamericana cambió de sede y se jugará en Asunción, Paraguay.

“La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia. Se han iniciado las conversaciones con el Gobierno del Paraguay y con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) a fin de coordinar los trabajos de organización”, agregaron.

El motivo definitivo para esta determinación es que las obras que se llevaban a cabo en el Ramón Aguilera no están terminadas y es muy difícil que lleguen a estarlo para el 22 de noviembre, cuando se jugará la final.

A pesar de esta situación, desde la Conmebol afirmaron que no abandonarán las mejoras y la obra será terminada con vistas a la edición del 2027. En la actual edición queda un solo equipo argentino en competencia: Lanús. La final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará el 22 de noviembre en Asunción.

