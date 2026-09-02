Más Mundial: la Selección Argentina prepara el debut en el Sub 20 femenino de Polonia

Se viene otro Mundial para el fútbol argentino y en este caso serán las chicas del Sub 20, que buscarán tener mucho protagonismo en Polonia, sede del torneo. El debut sera el sábado 5 y la acción seguirá hasta el 27 de septiembre, el día de la gran final. La Albiceleste integra el grupo A, con las dueñas de casa, México y Benín.

La primera función será el sábado a partir de las 10 (hora argentina, televisa Directv) frente a la anfitriona del torneo, en el estadio Arena Katowice. El equipo que conduce Christian Meloni buscará avanzar a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo después de lo conseguido en Colombia 2024.

La mayoría de las jugadoras están en el fútbol local. (Prensa AFA)

En aquella edición, la Selección Sub 20 logró un hecho histórico al convertirse en el primer seleccionado femenino argentino, en cualquier categoría, en superar la fase de grupos de una Copa Mundial organizada por la FIFA. El objetivo de mímina es repetir.

Argentina logró la clasificación en el Sudamericano Sub 20, en el que superó a Colombia en el hexagonal final. Brasil, Ecuador y Colombia serán las otras representantes de la Conmebol en este Mundial.

¿Cuándo juega Argentina en el Mundial Femenino Sub-20?

Sábado 5 de septiembre vs. Polonia (10:00 hs.)

Martes 8 de septiembre vs. Benín (10:00 hs.)

Viernes 11 de septiembre vs. México (13:00 hs.)

El plantel de Argentina

Arqueras: Priscila Siben (Banfield), Juana Schipper (Talleres), Naila Zaninetti (Unión)

Defensoras: Alma Velasco Heim (Levante UD), Carolina Ceniza (River), Sofia Quiroga (River), Julia Vinhas Robledo (Platense), Luzmila Ramirez (Boca), Luisana Araya (Belgrano), Morena Calvo (Boca).

Mediocampistas: Agustina Maldonado Camandona (River), Julieta Martinez (Boca), Brisa Jara (Talleres), Camila Ochoa (Independiente).

Delanteras: Julieta Aguilar (Newell’s), Mercedes Diz (River), Dolores Delgado Rossi (Real Madrid), Violeta Álvarez (Boca), Pía Álvarez (Independiente), Annika Paz (Inter).