La insólita crítica que recibió Lionel Messi de un expresidente del Barcelona: «¿Quién se ha creído?»

Joan Gaspart cuestionó que el rosarino todavía no se haya despedido de los hinchas de Barcelona.

A pocos días de que Lionel Messi le pusiera fin a su carrera en la Selección Argentina, Joan Gaspart, expresidente de Barcelona, lanzó duras declaraciones contra el astro rosarino y aseguró que no asistiría a un eventual homenaje suyo en el club catalán.

El exdirigente cuestionó que el capitán argentino todavía no se haya despedido de la afición blaugrana y lo acusó de poner sus diferencias con Joan Laporta por encima de la institución.

Gaspart, de 82 años, presidió Barcelona entre 2000 y 2003, durante los primeros años de Messi en el club. En una entrevista con el podcast Sólo para Culés, fue consultado sobre la emotiva despedida que tuvo el rosarino con la Selección Argentina y sobre la posibilidad de que reciba un reconocimiento similar en el equipo donde jugó durante casi dos décadas.

El exdirigente no esquivó la pregunta y fue tajante al referirse al futbolista, a quien le recriminó su distanciamiento de Barcelona por sus diferencias con la actual dirigencia.

«Como futbolista, indiscutible, el mejor jugador del mundo. Pero hay una cosa que no se tiene que olvidar: que el Barça está por encima suyo. Y que vaya con cuidado», expresó Gaspart.

«Lo digo desde el amor histórico que tengo por un jugador que fiché cuando tenía 13 años y yo era presidente de Barça: que vaya con cuidado. Él es el mejor jugador del mundo, en parte, por el Barça», agregó.

El conflicto entre Messi y Laporta que rompió la relación con Barcelona

La ruptura entre Messi y Barcelona se produjo en 2021, cuando el club no pudo renovar el contrato del argentino debido a las dificultades económicas que atravesaba. El rosarino, que esperaba continuar en la institución, debió marcharse y fichó por el Paris Saint-Germain.

La salida marcó un quiebre en la relación entre el futbolista y Laporta, quien había regresado a la presidencia de Barcelona ese mismo año. Desde entonces, la posibilidad de una despedida oficial de Messi en el Camp Nou quedó pendiente.

Gaspart cuestionó que el capitán argentino todavía no haya regresado al club para despedirse de sus hinchas y reclamó que lo haga más allá de quién esté al frente de la institución.

«A mí me la pega que no haya venido al Barça a despedirse de la afición. ¡Sea quien sea presidente, que venga a despedirse del Barça!», sostuvo.

Sin embargo, el exmandatario fue más allá y aseguró que no participaría de un eventual homenaje si Messi condicionara su presencia a la ausencia de Laporta. «¿Quién se ha creído? ¿Condicionarse la venida a Barcelona a que Laporta fuera o no? Si lo fuera, yo no voy a ir a ese homenaje», afirmó.

Hasta el momento, el máximo goleador histórico de Barcelona solo regresó al club a fines de 2025, cuando realizó una visita nocturna sin previo aviso. Luego compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que recordó su vínculo con la institución.

Con información de ESPN