Messi armó su lista promesas e incluyó a una joya del fútbol argentino: «Proyecto de crack»

Lionel Messi, quien puso fin a su historia con la Selección Argentina, opinó sobre las promesas del fútbol. La Pulga eligió su top 10 de estrellas y entre los nombres mencionó a un joven de 19 que milita en el fútbol argentino y con quien compartió en la convocatoria previa al Mundial 2026.

«Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza», expresó el narrador de la campaña publicitaria de la reconocida marca de las tres tiras que acompaña al 10.

En el spot, la Pulga eligió los nombres de las próximas diez estrellas del fútbol mundial. Entre ellas, incluyó a Tomás Aranda, joven de 19 años, figura de Boca Juniors, que se recupera de una fractura del peroné de su pierna derecha.

Además, del juvenil en la nómina aparecen los nombres de: Can Uzun (20 años – Turquía), Gilberto Mora (17 años – México), Max Dowman (16 años – Inglaterra), Zavier Gozo (19 años – Estados Unidos), Jesús Rodríguez (20 años – España), Kees Smit (20 años – Países Bajos), Chloe Sarwie (17 años – Inglaterra), Giovanna Waksman (17 años – Brasil) y Lotta Wrede (18 años – Alemania).

Nacido el 9 de mayo de 2007 en Ciudadela, Aranda arrancó el 2026 alternando entre Reserva y Primera, donde irrumpió hasta ganarse la titularidad a costa de madurez y talento.

Lionel Scaloni no tardó en convocarlo a la Selección Argentina para la Fecha FIFA de marzo y lo llenó de elogios: «Tiene ganas, tiene desparpajo, tiene uno contra uno; es un jugador muy interesante y juega en Boca. Cuando juegan en un club tan grande es porque tienen algo diferente», señaló el Gringo.

Ya con la lista definida para el Mundial 2026, la promesa del Xeneize formó parte de la preparación en Estados Unidos y tuvo su debut en la Albiceleste en el amistoso ante Honduras, el 6 de junio en Texas.

Sin embargo, su gran momento se interrumpió a fines de agosto cuando Aranda se fracturó el peroné de la pierna derecha en un entrenamiento, por lo que fue operado y podrá regresar recién en 2027.

Luego de que se conociera el video, la respuesta de Aranda no tardó en llegar: «Los sueños están para cumplirse. Más que agradecido con la vida por poder usar tus botines y, mucho más aún, por ser uno de los elegidos por vos. ¡Muchas gracias, capitán! Eternamente agradecido. Sos un referente para mí, dentro y fuera de la cancha. Es un honor formar parte de Messi +10!.