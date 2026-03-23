La Liga Confluencia completa la fecha 1 del Apertura: los horarios de los cruces

El Albo inició la defensa del título con un 2-0 ante Fernández Oro. (Foto: Gentileza/Beto Troncozo)

La Liga Confluencia aprovechará el feriado nacional del 24 de marzo para ponerse al día con los partidos pendientes de la fecha 1 del torneo Apertura. Tras el parate por el temporal, el certamen ya disputó su segunda jornada en la zona campeonato y tiene a La Amistad como líder.



El conjunto cipoleño logró un triunfo clave de visitante. En Regina, fue 4-2 ante Círculo Italiano (0). El local se puso en ventaja en dos ocasiones, pero no logró sostenerla. Nicolás Domínguez, Kevin Guajardo, Lucas Lescano y Alex Salvo marcaron para la visita, mientras que Cheuquepan y Molinet convirtieron para el Grana.

Por su parte, Atlético Regina (3), vigente campeón, comenzó la defensa del título con un sólido 2-0 frente a Fernández Oro. El equipo de Diego Napolitano fue superior de principio a fin y se impuso con tantos de Tobías Rivas y Marcelino García.

En Cipolletti, el Albinegro (3) venció 2-0 a San Martín (0), con goles de Enzo Vallejos y Alexis Ojeda, en contra.

Otro de los encuentros destacados se jugó en 25 de Mayo. Pillmatún (1) lo ganaba 3-2, pero Petroleros Pampeanos (1) reaccionó sobre el final y rescató un empate.

Además, Argentinos del Norte (3) superó 2-1 a Catriel (0), Unión (1) igualó 0-0 con Cimac (1) y Huergo (1) empató 1-1 con Deportivo Roca (1).

La primera fecha, que solo disputó un partido, se completará éste martes. Desde las 16, Cimac será local de Atlético Regina, Deportivo Roca recibirá a Unión, mientras que Argentinos del Norte deberá viajar a La Pampa para su duelo con Petroleros Pampeanos.

A las 17, San Martín se medirá con Fernández Oro y en el cierre, La Amistad debutará de local ante Deportivo Huergo. El duelo restante entre Pillmatún y Círculo Italiano no tiene programación confirmada.

Liga Confluencia: los horarios de la zona ascenso

La fecha 2 de la zona ascenso tuvo el estreno de CECAP, que goleó 4-1 a Independiente de Catriel, en el Luis Maiolino. En Cinco Saltos, Maracacinho derrotó 2-1 a San Sebastián, mientras que Chichinales y Alto Valle empataron sin goles.

Además, se produjo el regreso de Deportivo Godoy al certamen después de 34 años. El Rojinegro debutó como local y venció 2-1 a Deportivo Mainqué. En Allen, Experimental goleó 3-0 a San Carlos y en el cierre de la jornada San Isidro empató 1-1 con El Salvador.

Además, la zona ascenso también aprovechará el Feriado Nacional del 24 de marzo para ponerse al día. A partir de las 16, jugarán: El Salvador – San Carlos y San Sebastián – San Isidro. Desde las 17, irán también dos en simultaneo: Experimental – Chichinales y Deportivo Mainque – CECAP. La jornada se cerrará a las 20:30 con el encuentro entre Alto Valle y Deportivo Godoy.







