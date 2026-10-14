La Selección Argentina tendría definido a un nuevo rival tras caerse la gira por Asia

Tras el amistoso ante Benín en el Estadio Monumental, la Selección Argentina cerró uno de sus capítulos más gloriosos y ahora iniciará una nueva etapa sin Lionel Messi, que se despidió de la Albiceleste. En el horizonte ya asoma la Fecha FIFA de noviembre y AFA define a los rivales.

Con la base de los subcampeones del Mundial 2026, Lionel Scaloni reconstruye al equipo y utilizará los próximos partidos amistosos para probar variantes y darles oportunidad a los jóvenes que presionan por un lugar en el plantel.

En ese contexto, la Fecha FIFA permitirá a los equipos afrontar tres partidos amistosos en la ventana de noviembre. Argentina aún no tiene rivales confirmados, pero en el exterior adelantaron que Costa Rica podría ser uno de los contrincantes.

Según la información del periodista Kevin Jiménez, los Ticos tienen definido que enfrentarán a Argentina en uno de sus amistosos de noviembre. Además, los centroamericanos chocarán ante la Ecuador de Marcelo Gallardo. Ambos serán en suelo sudamericano.

“En noviembre no tenemos muchas opciones. Estamos barajando los equipos que hay libres. No es que podamos elegir. Está todo cerrado, bloqueado. Seguramente iremos afuera a jugar. Lógicamente, me gustaría enfrentar a rivales potentes, pero si no se enfrentan siempre buscamos la parte positiva. No hay muchas variantes”, había dicho Scaloni tras enfrentar a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Cuándo es la próxima fecha FIFA

Desde el 9 al 17 de noviembre la Selección Argentina podrá programar tres partidos amistosos en el marco de la Fecha FIFA. La gira por Asia está caída, por lo que AFA busca confirmar nuevos rivales para esta ventana.