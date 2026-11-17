El combinado albiceleste tuvo ayer su primera práctica en Qatar, a la espera del arranque mundialista. Foto: AFA.

En marca una nueva ilusión mundialista. La Selección Argentina de Fútbol Sub 17 iniciará este jueves su camino en la Copa del Mundo Qatar 2026, certamen que se extenderá hasta el 13 de diciembre y que reunirá a 48 selecciones.

La cita deportiva tendrá como escenario principal el complejo Aspire Zone, en Al Rayyan, y contará con 104 partidos. Allí dirá presente el combinado albiceleste que dirige Diego Placente, el cual buscará conquistar por primera vez en la historia un título en dicha categoría.

El combinado nacional integrará el Grupo C junto a Australia, Mozambique y Dinamarca. El debut se producirá el mismo jueves, desde las 13 (hora argentina), ante al equipo oceánico. La segunda fecha la afrontará el domingo 22 de noviembre ante los africanos, mientras que el miércoles 25 cerrará la fase inicial ante los europeos.

#U17WC Primera práctica en Qatar 👊🏻 📝 https://t.co/qEegoaw1s2 https://t.co/lE27hVFiVa — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 16, 2026

El plantel argentino, que ayer ya se entrenó en Qatar, llega después de conseguir el segundo puesto en el Sudamericano de Paraguay y de ganar la Vertex Cup, un cuadrangular de preparación disputado en Londres.

Placente tendrá otra oportunidad de conducir a un equipo juvenil argentino en una Copa del Mundo. La última participación fue hace un año, en el mismo escenario; Agentina superó la fase de grupos con tres victorias y quedó eliminada en los dieciseisavos de final frente a México. La nueva edición ofrecerá la posibilidad de mejorar aquel recorrido y avanzar hacia una instancia que el seleccionado todavía no pudo alcanzar.

Desde la creación del Mundial Sub 17, en 1985, Argentina dejó su huella en varias ediciones. Su mejor resultado fueron los terceros puestos de Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. En otras tres oportunidades alcanzó las semifinales, pero quedó en el cuarto puesto: Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.

Formato de disputa

El torneo mundialista seguirá con el formato estrenado en la pasada edición, incluyendo más selecciones. Participarán 48 equipos, divididos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. En la primera fase, a desarrollarse hasta el 27 de noviembre, todos se enfrentarán una vez contra cada rival de su zona.

Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, instancia en la que comenzará la eliminación directa (30 de noviembre). A partir de allí, los equipos deberán ganar cada partido para seguir en carrera. La final se jugará el domingo 13 de diciembre.

El plantel argentino

Diego Placente confirmó la lista definitiva el pasado 11 de noviembre. La convocatoria reúne a 21 futbolistas de 12 clubes argentinos. Vélez es el equipo que más representantes aporta, con cuatro jugadores; River y Boca, en tanto, tienen tres cada uno. También aparecen juveniles de Argentinos Juniors, Huracán, Aldosivi, Rosario Central, Banfield, Lanús, Independiente, Belgrano y Talleres.

Los arqueros elegidos son Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Thiago Parga (Huracán) y Kevin Báez (Aldosivi). En defensa estarán Thiago Pérez (Huracán), Julio Coria (Boca), Álvaro Güich (Rosario Central), Mateo Mendizábal (Banfield), Bautista Giménez (River), Simón Escobar (Vélez) y Alex Cardozo (Lanús).

Para el mediocampo fueron convocados Matheo Machuca (Independiente), Galo Escobar (River), Benjamín Vallejo (Vélez), Marcos Ortiz (Belgrano), Giovanni Baroni (Talleres) y Mateo Sánchez (Boca). Los delanteros serán Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Facundo Salinas (Vélez), Emiliano Barrionuevo (Boca), Tobías Goytía (River) y Juan Cruz Policella (Vélez).