La separación de Dani Alves y Joana Sanz desató un nuevo escándalo mediático. Después de nueve años de matrimonio y a poco más de un año del nacimiento de su hija, la modelo española confirmó que su relación con el exfutbolista brasileño llegó a su fin. Sin embargo, lo que más sorprendió fue el durísimo mensaje que publicó en redes sociales, donde lo acusó de desconocer el apoyo que recibió durante su paso por prisión.

Según informó TN este martes 17 de noviembre de 2026, la polémica comenzó después de que el exjugador del Barcelona asegurara, durante una conferencia religiosa, que Jesús había sido el único que permaneció a su lado cuando atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Sus palabras provocaron una inmediata reacción de Sanz, quien decidió hacer públicos los sacrificios personales y económicos que, según afirmó, realizó para acompañarlo.

Joana Sanz confirmó su separación de Dani Alves y reveló los motivos

La ruptura quedó expuesta cuando un seguidor le preguntó a la modelo, a través de Instagram, si acompañaba a Dani Alves a los encuentros religiosos en los que participa actualmente.

El brasileño, de 43 años, se encuentra dedicado a compartir su testimonio de fe en distintas conferencias evangélicas, una actividad que adquirió protagonismo después de su salida de prisión.

Joana Sanz explicó que no comparte las creencias religiosas de su expareja y confirmó que llevaban un tiempo separados.

La modelo también reconoció que las diferencias relacionadas con esta nueva etapa del exfutbolista influyeron en el distanciamiento.

De acuerdo con la información difundida por medios españoles, ambos estarían avanzando con los trámites de divorcio.

El durísimo mensaje de Joana Sanz contra Dani Alves: lo acusó de ingratitud

El conflicto se intensificó después de que Dani Alves participara en un encuentro religioso en Huehuetenango, Guatemala.

Durante su intervención, el exjugador habló sobre las personas que se alejaron de él mientras permanecía detenido y destacó el papel que tuvo la religión para atravesar aquella situación.

Sus declaraciones provocaron el enojo de Joana Sanz, quien consideró que el brasileño estaba ignorando el acompañamiento que ella le había brindado.

La modelo respondió públicamente y recordó que estuvo a su lado durante el proceso judicial, incluso cuando la exposición mediática afectaba su propia vida.

En su descargo, aseguró que reprimió su dolor porque consideraba que Alves atravesaba una situación más difícil. También recordó que respondió sus llamadas, lo visitó en prisión y pasó una Navidad junto a él en lugar de compartirla con su familia.

Sin embargo, uno de los reproches más fuertes estuvo relacionado con el dinero.

Joana Sanz aseguró que pagó las deudas de Dani Alves durante su detención

La modelo reveló que utilizó sus propios recursos económicos para afrontar compromisos financieros del exfutbolista.

En su publicación de Instagram, Sanz aseguró que pagó cuentas y deudas de Alves mientras él atravesaba su proceso judicial.

También expresó su decepción por la manera en que el brasileño se refirió públicamente a quienes lo habían acompañado.

Según relató, además de asumir responsabilidades económicas, tuvo que enfrentar una intensa exposición mediática por una situación en la que ella no estaba involucrada.

La modelo sostuvo que, pese a todo el respaldo que le brindó, terminó sintiéndose abandonada y poco valorada.

El descargo dejó en evidencia el profundo deterioro de la relación, que durante los últimos años estuvo atravesada por distintas crisis y reconciliaciones.

Hasta el momento, Dani Alves no respondió directamente a las acusaciones económicas de su expareja.

Qué pasó con Dani Alves: su detención y la absolución judicial

La relación entre Dani Alves y Joana Sanz atravesó uno de sus momentos más difíciles a comienzos de 2023, cuando el exfutbolista fue detenido tras una denuncia por agresión sexual presentada por una mujer por hechos ocurridos en diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona.

En febrero de 2024, Alves fue condenado inicialmente a cuatro años y seis meses de prisión.

Después de permanecer más de un año en prisión preventiva, recuperó la libertad provisional en marzo de 2024, tras pagar una fianza de un millón de euros.

Posteriormente, en marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la condena y lo absolvió, al considerar que la valoración de las pruebas presentaba inconsistencias que impedían sostener la condena.

Durante ese período, la relación con Joana Sanz atravesó distintas etapas. Aunque inicialmente habían surgido versiones de separación, posteriormente volvieron a mostrarse juntos.

Dani Alves y Joana Sanz se separaron después de convertirse en padres

La historia de amor entre Dani Alves y Joana Sanz comenzó en 2015. Dos años después, en 2017, se casaron durante una ceremonia íntima celebrada en Formentera, España.

A pesar de las dificultades que enfrentaron durante los últimos años, la pareja decidió continuar su relación y formar una familia.

En octubre de 2025 nació Julieta, su primera hija en común, después de un proceso de búsqueda de embarazo que la modelo había compartido públicamente.

La llegada de la pequeña había marcado una nueva etapa para ambos, pero la reconciliación no logró sostenerse.

Ahora, a poco más de un año del nacimiento de su hija, la separación quedó confirmada y el conflicto tomó estado público a partir de las acusaciones de Joana Sanz.

El enfrentamiento también despertó repercusión en España, donde distintos medios señalaron que la pareja estaría atravesando negociaciones relacionadas con su divorcio.

Mientras Dani Alves continúa con sus actividades religiosas, Joana Sanz decidió romper el silencio y expresar públicamente su decepción.

La ruptura, que inicialmente parecía vinculada con diferencias personales y religiosas, terminó exponiendo también un fuerte conflicto emocional y económico entre ambos.