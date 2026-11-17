Milo J continúa conquistando escenarios internacionales y esta vez protagonizó uno de los momentos más importantes de su carrera. El cantante argentino de 20 años se presentó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas más populares de la televisión estadounidense, donde interpretó su canción “Niño” y llevó una propuesta que combina música urbana y raíces folclóricas a una audiencia internacional.

Según informó TN este martes 17 de noviembre de 2026, el artista nacido en Morón fue el invitado musical del reconocido ciclo de NBC. Su participación llegó apenas unos días después de consagrarse como uno de los grandes protagonistas de los Latin Grammy 2026, donde obtuvo cuatro estatuillas.

Milo J brilló en el programa de Jimmy Fallon: cómo fue su presentación

La actuación se realizó durante la emisión del lunes 16 de noviembre de The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon.

Milo J eligió interpretar “Niño”, una de las canciones más representativas de su álbum La vida era más corta. La presentación tuvo una puesta en escena íntima, con una estética vinculada al paisaje de Santiago del Estero y el protagonismo puesto en su voz.

Acompañado por la tecladista Jazmín Kendikian, el músico ofreció una actuación alejada de las grandes producciones visuales, en la que buscó destacar la identidad sonora de su propuesta.

El paso por el programa estadounidense representa un nuevo avance en la internacionalización del artista, que comenzó su carrera dentro de la escena urbana argentina y fue incorporando elementos del folclore a su música.

Con esta participación, Milo J se sumó a la lista de artistas argentinos que llegaron al programa de Jimmy Fallon, entre ellos Nicki Nicole, Nathy Peluso, Trueno, Bizarrap, Ca7riel y Paco Amoroso.

Milo J ganó cuatro Latin Grammy y recibió dos nominaciones a los Grammy 2027

La presentación en Estados Unidos llegó en medio de una semana especialmente importante para el cantante.

El pasado 12 de noviembre, Milo J ganó cuatro premios Latin Grammy, consolidándose como uno de los grandes protagonistas de la ceremonia.

Entre los reconocimientos que recibió se destacan:

Grabación del Año: por su canción “Niño”.

por su canción “Niño”. Mejor Álbum Folclórico: por La vida era más corta.

por La vida era más corta. Mejor Interpretación Urbana: por “Gil”, su colaboración con Trueno.

por “Gil”, su colaboración con Trueno. Mejor Diseño de Empaque: por su trabajo discográfico.

Además, el artista recibió dos nominaciones a los premios Grammy 2027, que se entregarán en febrero en Las Vegas.

Una de ellas corresponde a la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por La vida era más corta, mientras que la segunda es a Mejor Canción Latina por “Niño”.

Estos reconocimientos reflejan el crecimiento de un músico que logró construir una identidad propia y ampliar su público más allá de Argentina.

De Morón a los escenarios internacionales: el gran año de Milo J

Camilo Joaquín Villarruel, conocido artísticamente como Milo J, nació en Morón y se convirtió en una de las figuras más destacadas de la nueva generación musical argentina.

Durante 2026, su carrera experimentó una fuerte expansión internacional, con presentaciones en América Latina, Europa y Estados Unidos.

Entre sus actuaciones más importantes se encuentran dos conciertos en el estadio Vélez, presentaciones en el Estadio Nacional de Perú y el Estadio Monumental de Chile, además de shows en cuatro ciudades españolas.

También protagonizó un espectáculo con escenario de 360 grados en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y debutó en el SummerStage de Central Park, en Nueva York.

A estos logros se sumó su participación en el reconocido formato Tiny Desk de NPR, cuya presentación superó los 15 millones de reproducciones.

Su propuesta musical, que fusiona sonidos contemporáneos con referencias al folclore argentino, se convirtió en uno de los aspectos más distintivos de su carrera.

Milo J cerrará el año con un show en Córdoba: cuándo se presenta en el estadio Kempes

Después de su paso por la televisión estadounidense, Milo J se prepara para uno de los conciertos más importantes de su carrera en Argentina.

El próximo 5 de diciembre de 2026 se presentará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde llevará su gira La vida era más corta.

El espectáculo tendrá una característica especial: será su primer show con escenario de 360 grados en Argentina, un formato que ya utilizó durante su presentación en México.

La propuesta permitirá que el público rodee el escenario y disfrute de una experiencia diferente a la de los recitales tradicionales.

La elección de Córdoba también responde a la intención del cantante de acercar su música a seguidores de distintas provincias del país.

Milo J estará en Coachella 2027: otro paso en su carrera internacional

El crecimiento del artista continuará durante el próximo año, cuando forme parte de Coachella 2027, uno de los festivales musicales más importantes del mundo.

El evento se realizará en abril en Indio, California, y contará con la participación de figuras internacionales y artistas de diferentes géneros.

Milo J está anunciado para los viernes 9 y 16 de abril, una convocatoria que representa otro paso en su consolidación fuera de Argentina.

Su presentación en el programa de Jimmy Fallon, los cuatro Latin Grammy y las nominaciones a los Grammy 2027 marcan un momento de enorme proyección internacional para el cantante.

Con apenas 20 años, Milo J continúa llevando la música argentina a escenarios de alcance mundial, sin abandonar las raíces culturales que se convirtieron en una parte fundamental de su identidad artística.