Raúl Cascini apuntó contra sus detractores y defendió la gestión de Riquelme: «Vive para Boca»

Raúl Cascini volvió a hablar tras su salida del Consejo de Fútbol de Boca Juniors y no se guardó nada. En una entrevista el exvolante repasó sus cinco años y medio de gestión, defendió el trabajo que hizo junto Juan Román Riquelme y se refirió a las fuertes críticas de exjugadores.

En una entrevista con Fútbol y Rosca, el exdirigente aseguró que cerró una etapa y se fue orgulloso porque lo hizo con «mucho amor». «Le dediqué mucho tiempo, dejé mucho tiempo de mis hijos; en el medio una hija se me recibió y uno sabe que este club genera todo eso. Fueron cinco años y medio”, comenzó el Mosquito.

Campeón del mundo con la camiseta de Boca en 2003, aclaró que no llevará al club a la Justicia: “Jamás le haría juicio al club. Me había hecho una intervención en la boca, no podía salir y creció el rumor. Por qué tanta maldad, tanta mentira. Es parte del juego, pero pasan los límites. Yo tengo que salir a desmentir… ¿Por qué? Si yo quiero vivir tranquilo”, explicó.

Luego aseguró que va a enviar cartas de documento. «Muchos que me faltaron el respeto, me lastimaron mucho, a mí, a mis hijos, a mis viejos. Como no puedo hacer otra cosa, los voy a llevar a la Justicia”.

Sobre la gestión del Consejo, destacó que tuvo cosas positivas. «Hicimos debutar más de 40 jugadores, en la historia del club nunca ocurrió. Si te digo que te traigo a Marchesín, a Ayrton Costa, a Alan Velasco, a Alarcón, a Battaglia… Y después vengo y te digo que traigo a tres más: Pellegrino, Braida… y la frutillita es Paredes, ¿qué me decís? ¿Que traigo a todos?”.

También defendió el proyecto futbolística. “Boca hoy tiene un equipazo, esa es la realidad. Cuando tome confianza, gane dos partidos seguidos, va a dar de qué hablar”.

Respecto de la situación financiera al inicio de su gestión, recordó. “Llegamos al club y no teníamos para comprar jugadores. Después empezaron a crecer las finanzas del club. Tenemos un predio brillante. Ojalá que los socios lo puedan conocer. Lo mismo ocurre con la cancha, ¿Viste cómo está la Bombonera? No se inunda. Cuando llegamos se inundaba. El predio también. Los vestuarios, cuando llegamos, estaban como cuando me cambiaba yo. Ahora están como corresponde para un club como Boca”, sostuvo.

En torno a los títulos obtenidos, subrayó que es la secretaría técnica más ganadora. «Tenemos seis campeonatos nosotros. ¿Cuántos ganó River? A mí me llevó Marcelo (Delgado), que es mi hermano, y me hizo conocer a Román (Riquelme, el presidente del club), con el que no tenía una relación como la que forjamos en estos seis años. Somos amigos. Acá es sólo un abrazo, un beso y gracias por todo”.

“El único mensaje que le digo al hincha es que soy un agradecido y que no se deje llevar por las estupideces que muchos dicen. Estos chicos lo van a sacar adelante, hay un gran plantel, un gran cuerpo técnico”, aclaró.

Raúl Cascini defendió a Juan Román Riquelme

Sobre Riquelme como presidente, Cascini remarcó que es «muy exigente». «Nunca nos tomamos vacaciones. Ahora lo primero que voy a hacer es tocar la arena con los pies. Román vive para el club, por eso duelen muchas cosas que se dicen. Yo soy mucho más impulsivo y él nos calmaba. Lo aprendimos”.

Luego agregó que «todo es una calesita, todo esto da vueltas y el tiempo pone las cosas en su lugar. Román vive 24/7 por el club. Y lo primero que nos dijo fue: ‘Ahora es el club y después la familia. Ya les dije a mis hijos que nos van a ver poquito’. He llegado a las 7 de la mañana y me he ido a las 4 de la madrugada. Estábamos todo el día ahí adentro. No estoy arrepentido, porque estaba donde quería estar”.

Cascini sobre las críticas de Battaglia y Mac Allister

Sobre las críticas de exjugadores, fue directo. “Más me duele la crítica de un exfutbolista que la crítica de un periodista. También lo entiendo, pero no me da para levantar el teléfono. Román nos enseñó que a un exjugador del club no se le contesta, menos cuando fue compañero nuestro”.

Respecto de Sebastián Battaglia dijo: “Cada uno es dueño de sus palabras. Yo soy un agradecido. Tengo testigos, estaba en la mesa cuando se armó todo después de que se ganaron las elecciones. Sebastián (Battaglia) eligió ir a dirigir y no estar en la Secretaría Técnica. Y dijo que en un futuro quería dirigir en Primera. Román, con la palabra que tiene, porque no se maneja con papeles, le dio la Primera. Le cumplió su sueño y cumplió la palabra. En la vida hay que ser un poquito agradecido”.

También respondió a Alexis Mac Allister: “Lo que dijo en su momento fue realmente lo que pasó. A los seis meses se fue. Fue él quien pidió irse, si no teníamos opción de compra. Carlos Mac Allister es un empleado de (Mauricio) Macri. Que hable de Argentinos Juniors”.

Sobre su trabajo con la Reserva y los juveniles destacó: “Me ha tocado viajar mucho con la Reserva, primero con Sebastián (Battaglia), con el Negro Ibarra, con Mariano Herrón… Y pude ver crecer a los chicos, El Equi (Fernández), Medina, Barco, Anselmino, hoy (Milton) Delgado. A Brey, cuando lo fuimos a buscar a Los Andes. A Varela. Es un orgullo. Son como mis hijos. Uno los va adoptando. Como hoy Mendía, que es un chico divino. Después decían que no me podían ni ver los jugadores en el club. Y yo digo… ¿cómo puede ser? Sólo acompañaba y ayudaba. No me metía en nada. Que elegíamos al capitán, que poníamos y sacábamos jugadores… ¿Sabés las que nos tuvimos que bancar?”.

Y cerró con ironía sobre las críticas al “Consejo del Mate”: “Hoy, desde afuera, uno va a alentar como siempre a Boca. Primero, porque son todos amigos. Y voy a ir a comer asado, a tomar mate, que a muchos les molesta. Me causa gracia lo del Consejo del Mate. En este país es lo que hace todo el mundo. Tomábamos mate, ¿qué íbamos a tomar? ¿Vino? ¿Cerveza?”.