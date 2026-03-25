Alexis Mac Allister cambio de look y sorprendió a todos en el entrenamiento de la Scaloneta
El volante de la Selección Argentina compartió fotos de su nuevo estilo en su cuenta de Instagram y sorprendió a sus seguidores. Los detalles.
Este viernes, la Selección Argentina se enfrentará a las 20.15 Mauritania en un amistoso por la fecha FIFA. Dentro de los convocados está Alexis Mac Allister, que hizo un posteo para mostrar su radical cambio de look y generó una enorme sorpresa.
El cambio de look de Alexis Mac Allister
En su llegada al Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza para el entrenamiento de este miércoles, el mediocampista mostró que se rapó. Este estilo con el pelo muy corto lo llevó a hacer una comparación con su papá, Carlos, por el gran parecido. “De tal palo tal astilla”, escribió y lo mencionó.
Alexis Mac Allister se hizo un cambio de look.
En los comentarios, sus fanáticos quedaron sorprendidos por este parecido y en su mayoría bancaron el nuevo look. También especularon con un posible tratamiento capilar.
Además, recibió respuestas por parte de sus compañeros en el Liverpool y de su hermano Francis que escribió “¡Claro, pela!”.
Más allá de las cuestiones de estilo, en el plano futbolístico Mac Allister apunta a volver a jugar con la Selección Argentina y comenzar la parte más intensa de la preparación para la Copa del Mundo 2026.
Cómo sigue la agenda de la Selección Argentina
Jueves 26 de marzo
Conferencia Lionel Scaloni (horario a confirmar).
Entrenamiento vespertino (horario a confirmar).
Viernes 27 de marzo
20.15: Argentina vs Mauritania, en La Bombonera.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar