El presidente de River habló de la crisis futbolística y del futuro de Gallardo

Jorge Brito presidente de River, transita sus últimos tiempos en su cargo y dio la cara en un momento de crisis futbolística que abarca cuatro derrotas consecutivas en el torneo local, además del arrastre de la dolorosa eliminación de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras.

Las declaraciones de Brito sobre el presente de River y Gallardo

En diálogo con ESPN, el dirigente quiso «recalcarle al socio que estamos muy unidos los jugadores, la dirigencia y el cuerpo técnico, confiados en que se va a poder revertir. Naturalmente tenemos que ver lo malo, pero es muy importante entender que estamos en un período de 45 días en el que nos jugamos el año y estamos muy confiados en que el técnico y los jugadores van a poder darlo vuelta».

La caída con Sarmiento el pasado domingo en el Monumental fue un quiebre con los hinchas, que exteriorizaron su enojo con cantos hirientes y abucheos. Brito en tal sentido explicó que las cosas «no se han dado tal como se esperaba y eso genera ansiedades que se visualizan en la gente, lo cual es natural, ocurre en todos los clubes. Lo que pasa es que nunca ocurría en River y ahora pasó. Los silbidos se callan con goles. La gente viene a la cancha a disfrutar y por eso es hincha de River, tenemos que darle lo que ha caracterizado nuestra historia».

Al puntualizar en la figura del entrenador Marcelo Gallardo, subrayó que «siempre hemos tenido una relación muy cercana, en las buenas y en las malas. Tenemos muchísimos jugadores de jerarquía y un gran cuerpo técnico, el que todos en River queremos y tantas alegrías nos ha dado».

Además señaló que «en estas derrotas Marcelo está mostrando lo grande que es como líder. Estamos más cerca que nunca y eso nos hace confiar. Se aprende de la derrota, casi todos los técnicos han tenido baches y rachas negativas, y él prácticamente no las había tenido en River. Nos afecta y mucho la derrota pero estamos muy unidos y lo vamos a sacar adelante».

Sin embargo, reconoció que «esto no se revierte sólo desde la arenga y lo emocional. Hemos tenido muchos lesionados y convocados a Selecciones, además de muchos partidos. Hay que hacer rotación y eso fluye cuando las cosas van bien. Hay jugadores incorporados muy recientemente y ha sido una particularidad en 12 años que a los nuevos les cuesta adaptarse de inmediato».

No hay tiempo para esperar: hay que competir, hay que ganar y ahora. Es natural que los jugadores no están a la altura de lo que hoy no esperamos en River, todavía no pudimos encontrar el equipo que queremos», añadió.

También se mostró confiado porque «la materia prima está. Tenemos con qué creer y nos ha pasado en otros momentos de la historia reciente, como en 2018, cuando tuvimos un partido bisagra con Boca en Mendoza y terminó siendo un año espectacular, uno de los más importantes de la historia de River».

¿Puede avisorarse algún tipo de dudas respecto de la continuidad del DT?, le preguntaron. Y contestó: «Claramente la gente no está conforme con el presente futbolístico y Gallardo es el principal responsable, pero nadie está pensando en un cambio de director técnico, ni siquiera en la oposición. Después la decisión de seguir o no la tendrá Marcelo, que siempre respetó los contratos pero tendrá la posibilidad de decidir a fin de año qué es lo que quiere hacer. Él cree que ese es verdaderamente el momento para hacer el balance y yo pienso lo mismo».

Al tocar el tema de la influencia de Gallardo no sólo en el fútbol sino en otras áreas de River, el mandamás Millonario puntualizó que «nunca fue cierto que Marcelo tomara decisiones fuera del fútbol. Siempre le hemos dado un gran manejo dentro de esa área. Pero en la decisión de renovar los contratos o de vender a un jugador siempre la última palabra fue de la comisión directiva. Siempre la máxima decisión es nuestra y me hago totalmente cargo de los resultados positivos y negativos de los mercados de pases de los últimos cuatro años».

Por último, confesó que al mirar en retrospectiva su gestión, «no haber ganado ninguna de las cuatro Copas Libertadores ha sido una espina que claramente tal vez me lleve a mi casa».