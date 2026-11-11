Leandro Paredes, las lesiones y el «alto riesgo» de volver antes de tiempo

Minuto 76. Paredes, al límite, le dejó su lugar a Valencia, en el partido ante Defensa. Todos saben cómo terminó la historia....

Leandro Paredes no está al ciento por ciento y en las últimas semanas eso se incrementó. Sin embargo, juega todos los partidos, termina exhausto y con sobrecargas musculares que, a veces, no le permiten estar los 90 minutos en cancha. El capitán de Boca rompió el silencio, en la previa de una seguidilla de definiciones importantes.

El hecho más destacado fue cuando volvió 11 días después de un desgarro grado 2 para disputar la revancha ante Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana. Allí, no solo regresó mucho antes de tiempo, sino que además convirtió el gol de la clasificación a la final a falta de apenas 3 minutos de juego.

En una entrevista exclusiva con la cuenta oficial de la Sudamericana, habló el campeón del mundo. “Tanto el entrenador como yo, éramos conscientes de que el riesgo era alto porque no habían pasado muchos días de mi lesión“, reconoció Paredes en primera instancia e incluyó a Rodolfo Arruabarrena en aquella decisión.

«No me pongo ninguna medalla por eso»

En la misma línea que lo mencionado, amplió su discurso al respecto. “Pero los dos teníamos claro que yo quería estar“, sentenció Leandro sin titubear al decirlo ante la cámara. Inmediatamente después, recordó su aporte que valió la clasificación y sostuvo: “Quería ayudar, quería ser parte de ese partido y por suerte las cosas salieron muy bien“.

Pocos segundos más tarde, hizo una aclaración. “Arriesgué mi físico, si, pero no me pongo ninguna medalla por eso“, advirtió para dejar en claro su postura ante lo hecho. Por último pero no menos importante, agregó: “Creo que cualquier compañero mío, cualquier hincha de Boca hubiese hecho lo mismo. Traté de llegar de la mejor manera para poder ayudar“.

Diferenciado, junto a Lautaro Blanco

Leandro Paredes y Lautaro Blanco no entrenaron el martes. El sábado terminaron con sobrecargas musculares ante Defensa y Justicia, y sólo acompañaron al resto del plantel, al costado del campo de juego en el predio de Boca.

El capitán y Lautaro no entrenaron en la primera práctica semanal, pero serían titulares.

De todas formas, todo indica que serían titulares contra Banfield por la semifinal de la Copa Argentina. Como habitualmente sucede desde que llegó Rodolfo Arruabarrena, se pondrá lo mejor que esté a disposición ya que se trata de un compromiso determinante en esta recta final de temporada y también tendrían una semana entera de descanso hasta la final de la Sudamericana, ante Atlético Mineiro, en Barranquilla.