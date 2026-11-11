Luciano Pereyra cantó para el papa León XIV en Luján: el emotivo encuentro que esperó 26 años

Luciano Pereyra vivió uno de los momentos más especiales de su carrera este miércoles 11 de noviembre, cuando cantó ante el papa León XIV en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, durante la última jornada de la visita del pontífice a la Argentina. El artista participó de la celebración religiosa en su ciudad natal y cumplió un sueño que lo había emocionado hasta las lágrimas cuando recibió la invitación.

Según informó El Tribuno, la presentación tuvo un significado muy especial para el músico, que volvió a cantar frente a un Papa después de 26 años. En esta oportunidad, lo hizo en Luján, la ciudad donde nació y creció, y donde mantiene un fuerte vínculo con la comunidad.

Luciano Pereyra cantó para el Papa: las canciones elegidas y la emoción en Luján

La actuación de Luciano Pereyra ante León XIV formó parte de la programación musical preparada para la celebración en la Basílica de Luján.

Entre las canciones que el artista había seleccionado y ensayado para esta ocasión se encontraban «Solo le pido a Dios», el clásico de León Gieco, y «Si no es contigo», uno de sus lanzamientos más recientes.

Durante la jornada previa, Pereyra compartió imágenes de los ensayos y las pruebas de sonido realizadas frente al histórico santuario. En los videos se lo pudo ver sobre el escenario, con el mate en la mano, mientras ultimaba los detalles de su presentación.

La emoción también estuvo presente en sus declaraciones anteriores al encuentro. El cantante había reconocido que la posibilidad de recibir al Papa en su ciudad representaba un acontecimiento único, tanto desde lo artístico como desde lo personal.

La historia se repite: Luciano Pereyra ya había cantado ante Juan Pablo II

La presentación de este miércoles tuvo un antecedente muy significativo en la trayectoria del cantante argentino.

En el año 2000, cuando tenía 18 años, Luciano Pereyra cantó frente al papa Juan Pablo II en Roma, durante la Jornada Mundial de la Juventud.

En aquella oportunidad interpretó «Solo le pido a Dios», una canción que se convirtió en un símbolo de su carrera y que volvió a estar presente entre las elegidas para el encuentro con León XIV.

Veintiséis años después, el músico tuvo una segunda oportunidad de presentarse ante un sumo pontífice, pero esta vez en su propia ciudad.

El anuncio que hizo llorar a Luciano Pereyra en pleno concierto

La noticia de su participación se conoció el 25 de octubre, durante uno de los conciertos que Luciano Pereyra ofreció en el Movistar Arena de Buenos Aires.

En medio del espectáculo, el artista anunció que había sido convocado para cantar durante la visita papal y no pudo contener las lágrimas frente a su público.

La confirmación llegó cuando estaba terminando su presentación. Su representante le comunicó que había sido elegido para participar de la celebración en Luján, una noticia que lo tomó por sorpresa.

Desde entonces, el cantante compartió su entusiasmo por la posibilidad de volver a vivir una experiencia que había marcado sus comienzos musicales.

La visita del papa León XIV a la Argentina y los artistas que participaron

La presentación de Luciano Pereyra formó parte de una amplia programación cultural y religiosa organizada para acompañar la visita de León XIV a la Argentina, desarrollada entre el 8 y el 11 de noviembre.

La agenda incluyó actuaciones de reconocidos artistas nacionales como Abel Pintos, Nahuel Pennisi, Jairo y Jorge Rojas, quienes fueron convocados para participar en diferentes encuentros con el pontífice.

En Luján también se programaron presentaciones de agrupaciones musicales y artistas vinculados con la música popular y religiosa.

Para Luciano Pereyra, la jornada tuvo un significado que trascendió lo musical: volvió a cantar ante un Papa después de más de dos décadas y pudo hacerlo en el lugar donde comenzó su historia.

Un encuentro que reunió música, fe y emoción, y que se convirtió en uno de los momentos más significativos de su trayectoria.