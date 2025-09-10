Levantaron la clausura del estadio de Independiente tras los incidentes y tendrá público ante Banfield

El fiscal Mariano Zitto, quien investiga los incidentes ocurridos en Avellaneda entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pidió este miércoles que se levante la medida cautelar que llevó a la clausura del estadio Libertadores de América.

De cara al partido del próximo sábado contra Banfield por el Torneo Clausura, al menos recibió una buena noticia: el levantamiento de la clausura provisoria que se había determinado para hacer los correspondientes peritajes tras el luctuoso episodio y que había motivado la suspensión del duelo con Platense que iba a disputarse en Avellaneda pocos días después del trunco choque copero.

Ahora el fiscal Mariano Zitto, a cargo de la investigación, pidió que se levantara la medida cautelar y que de ese modo el escenario pueda contar con el aforo del 100% para que los hinchas del Rojo puedan llenarlo.

Vale recordar que el Juzgado de Garantías Nro. 3 de Avellaneda, que está a cargo de Arabito, había ordenado de manera cautelar la clausura del estadio para que se pudiera llevar a cabo la investigación de los graves incidentes que terminó con una dura sanción de Conmebol a Independiente, que incluyó la eliminación del torneo.

Más allá de esto, continúa vigente la medida de no permitirle a Independiente disputar con público los próximos siete compromisos que le toque disputar como local en torneos internacionales.

Después de la barbarie, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) impulsó la creación de una Comisión Técnica Evaluadora para someter a revisión las medidas de seguridad implementadas y detectar las fallas para que no se repitan. También se le aplicó derecho de admisión a 41 barrabravas que participaron en los desmanes.

El pasado 28 de agosto la dirigencia de Independiente presentó un plan operativo de seguridad en pos de garantizar que no vuelvan a ocurrir hechos violentos y recibió la aprobación de todas las partes.