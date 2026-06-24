Liga Federal de básquet: los cuatro de Neuquén, con rivales confirmados camino al ascenso

La Liga Federal de básquet entra en etapa definitoria y los cuatro clasificados del Sur, que son de Neuquén, tienen rivales confirmados para los primeros cruces intercoferencias. Pérfora e Independiente, que terminaron 1-2, arrancarán de visitantes y cerrarán en casa; mientras que Centro Español y Pacífico, 3 y 4 (le robó el lugar a Club Plottier) harán el camino inverso y este fin de semana jugarán en condición de local.

El Verde de Plaza Huincul, que en la temporada pasada perdió la final por el ascenso ante Central Entrerriano de Gualeguaychú, ratificó condiciones y otra vez sueña con pelear hasta las últimas llaves. En la temporada anterior había sido Pacífico el de mejor rendimiento, que cayó en las semifinales. Ahora, la ilusión se multiplica por cuatro y se suman dos pesos pesados como el Rojo y el Torito de Plottier.

El Decano y Español abren en casa

Pacífico será el primero de los cuatro en salir a escena y el domingo a las 20:30 recibirá a Belgrano de San Nicolás en el Viejo Ramírez. Media hora más tarde será el turno para el equipo Gallego, que aguardará por Ferro de Pico, en El Templo de Plottier. Ganar será fundamental para los equipos que conducen Maximiliano Rubio y Mauricio Santángelo, porque después cerrarán las llaves en tierras bonaerenses y pampeanas.

Santángelo y Rubio, en momentos claves de la temporada. (Archivo Matías Subat)

Pérfora el domingo, Independiente el martes

Pérfora también pondrá primera el domingo. Será desde las 21 y ante All Boys de Santa Rosa en el Aquiles Regazoli. Independiente, por su parte, recién jugará martes, ante Regatas de San Nicolás, en un duelo entre ex participantes de la Liga Nacional. Ambos buscarán dar el golpe para llegar liberados al segundo juego, con ese margen de saber que son dueños de la localía.

Tuti Ruiz, el líder de la ilusión de Pérfora en la LFB. (Archivo Matías Subat)

El programa de los juegos 1 y 2

Domingo 28 de junio

Pacífico vs. Belgrano (SN), a las 20:30 Viejo Ramírez de Neuquén

All Boys vs. Pérfora, a las 21, Aquiles Regazoli de Santa Rosa

Centro Español vs. Ferro (Pico), a las 21, El Templo de Plottier

Martes 30 de junio

Regatas (San Nicolás) vs. Independiente, a las 21, La Ribera

Sinigoj, conducción y gol en el Rojo neuquino. (Matías Subat)

Sábado 4 de julio

Belgrano (SN) vs. Pacífico, a las 21, Belgrano

Ferro (Pico) vs. Centro Español, El Colosito del barrio Talleres

Pérfora vs. All Boys de Santa Rosa, a las 21:30, Oscar Piti Claris de Plaza Huincul

Domingo 5 de julio

Independiente vs. Regatas (SN), 20:30 La Caldera de Neuquén