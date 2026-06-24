Liga Federal de básquet: los cuatro de Neuquén, con rivales confirmados camino al ascenso
Pérfora e Independiente definirán en casa, mientras que Pacífico y Centro Español abren de local.
La Liga Federal de básquet entra en etapa definitoria y los cuatro clasificados del Sur, que son de Neuquén, tienen rivales confirmados para los primeros cruces intercoferencias. Pérfora e Independiente, que terminaron 1-2, arrancarán de visitantes y cerrarán en casa; mientras que Centro Español y Pacífico, 3 y 4 (le robó el lugar a Club Plottier) harán el camino inverso y este fin de semana jugarán en condición de local.
El Verde de Plaza Huincul, que en la temporada pasada perdió la final por el ascenso ante Central Entrerriano de Gualeguaychú, ratificó condiciones y otra vez sueña con pelear hasta las últimas llaves. En la temporada anterior había sido Pacífico el de mejor rendimiento, que cayó en las semifinales. Ahora, la ilusión se multiplica por cuatro y se suman dos pesos pesados como el Rojo y el Torito de Plottier.
El Decano y Español abren en casa
Pacífico será el primero de los cuatro en salir a escena y el domingo a las 20:30 recibirá a Belgrano de San Nicolás en el Viejo Ramírez. Media hora más tarde será el turno para el equipo Gallego, que aguardará por Ferro de Pico, en El Templo de Plottier. Ganar será fundamental para los equipos que conducen Maximiliano Rubio y Mauricio Santángelo, porque después cerrarán las llaves en tierras bonaerenses y pampeanas.
Pérfora el domingo, Independiente el martes
Pérfora también pondrá primera el domingo. Será desde las 21 y ante All Boys de Santa Rosa en el Aquiles Regazoli. Independiente, por su parte, recién jugará martes, ante Regatas de San Nicolás, en un duelo entre ex participantes de la Liga Nacional. Ambos buscarán dar el golpe para llegar liberados al segundo juego, con ese margen de saber que son dueños de la localía.
El programa de los juegos 1 y 2
Domingo 28 de junio
Pacífico vs. Belgrano (SN), a las 20:30 Viejo Ramírez de Neuquén
All Boys vs. Pérfora, a las 21, Aquiles Regazoli de Santa Rosa
Centro Español vs. Ferro (Pico), a las 21, El Templo de Plottier
Martes 30 de junio
Regatas (San Nicolás) vs. Independiente, a las 21, La Ribera
Sábado 4 de julio
Belgrano (SN) vs. Pacífico, a las 21, Belgrano
Ferro (Pico) vs. Centro Español, El Colosito del barrio Talleres
Pérfora vs. All Boys de Santa Rosa, a las 21:30, Oscar Piti Claris de Plaza Huincul
Domingo 5 de julio
Independiente vs. Regatas (SN), 20:30 La Caldera de Neuquén
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