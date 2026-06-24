Salían de un boliche en Chubut y terminaron en el hospital tras un asalto: les pegaron con bloques de cemento en la cabeza

Una cámara registró a un hombre que frenó a las víctimas previo al ataque. Se sospecha que puede ser uno de los agresores.

Dos hombres de 35 y 33 años resultaron gravemente heridos tras un violento asalto ocurrido durante la madrugada del domingo en el centro de Comodoro Rivadavia. Las víctimas sufrieron la agresión a la salida de un boliche cuando fueron sorprendidos por ladrones que los golpearon con bloques de cemento y piedras para quitarles sus pertenencias.

Según público ADN Sur, las víctimas circulaban por la zona de Ameghino e Italia entre las 6 y las 7 de la mañana cuando fueron interceptadas por dos o tres personas. De acuerdo con el relato difundido por un familiar, los agresores los golpearon sin previo aviso y luego les robaron sus pertenencias.

Comodoro Rivadavia: cómo fue el ataque que dejó dos heridos

Adrián, hermano de uno de los hombres internados, sostuvo que la agresión fue repentina. «Ellos salen de un boliche, iban caminando por Ameghino y llegando a Italia se les acerca alguien y les pegan con bloques de cemento en la cabeza. A los dos. Después los siguieron golpeando con piedras, les sacaron la billetera, el teléfono y desaparecieron», relató en una entrevista con SETA TV.

El familiar aseguró que los atacantes no realizaron ninguna amenaza ni exigieron la entrega de objetos antes de golpear a las víctimas. «Directamente fueron y les pegaron con bloques de cemento«, afirmó.

El ataque ocurrió entre las calles España, Ameghino e Italia, en pleno centro de Comodoro Rivadavia. Los agresores permanecen prófugos.

A pesar de las lesiones, las víctimas lograron llegar por sus propios medios al Hospital Regional. Allí los médicos constataron la gravedad de las heridas.

«Cuando me llamaron del hospital me dijeron que tenían fracturas de cráneo y coágulos entre el hueso y el cerebro. Ahí entendimos la gravedad de todo», recordó Adrián. Según explicó, su hermano comenzó a recuperarse de manera gradual, aunque continúa bajo tratamiento y seguimiento médico.

Denuncian demoras policiales mientras los agresores siguen prófugos

Mientras las víctimas permenecían internadas, Adrián contó que recorrió comercios y viviendas cercanas para solicitar grabaciones de cámaras de seguridad y reconstruir el recorrido de los agresores.

«La gente me ayudó muchísimo. Todos los comerciantes revisaron las cámaras y me dieron los videos que tenían«, señaló. También indicó que recibió llamados de vecinos que aportaron datos sobre posibles registros y rastros vinculados al hecho.

El hombre cuestionó además el accionar policial. Según relató, cuando se presentó con videos, fotografías y detalles del ataque, le indicaron que la denuncia debía ser realizada por la propia víctima. «Me dijeron que cuando le dieran el alta fuera con los papeles del hospital para recién ahí hacer la denuncia», sostuvo.

La investigación continúa con análisis de cámaras de seguridad y otros elementos de prueba incorporados al expediente. Hasta el momento no se habían informado detenciones ni identificaciones de los agresores.