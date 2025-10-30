Racing tiene complicada su clasificación a la Copa Libertadores 2026: ¿Cómo puede acceder a la próxima edición?

Tras caer en semifinales, el equipo de Costas ya piensa en clasificar a la próxima edición, pero el panorama es más que complicado y su participación en 2026 corre verdadero peligro. Los detalles.

Racing y la difícil misión de clasificar a la Copa Libertadores 2026

Racing quedó eliminado de la Copa Libertadores. La Academia empató sin goles en el Cilindro de Avellaneda y cayó por un global 1-0 frente a Flamengo, que jugará la gran final. El equipo de Costas intentó pero no pudo derribar la fortaleza de Agustín Rossi, que fue la figura del encuentro.

Con el obvio dolor, la Academia ya sabe que debe cambiar la página rápidamente, ya que hasta el momento se estaría quedando afuera de la Libertadores 2026. Al conjunto de Avellaneda le quedan tres finales en el torneo Clausura que pueden determinar su próximo año: Central Córdoba en Santiago del Estero, Defensa en el Cilindro y Newells en Rosario.

¿Cuáles son las posibles vías de Racing a la Libertadores?

A falta de nueve puntos por disputarse, Racing se ubica 6° con 46 puntos, en puestos de Sudamericana. El último que estaría entrando a Libertadores por la tabla anual sería River, que tiene 52 puntos, es decir, está seis arriba de la Academia. Por esto mismo, los dirigidos por Costas deben ganar todo lo que le queda y esperar que el Millonario o Boca (2° con 53) pierdan casi todas las unidades en juego.

La otra alternativa, aunque aún más difícil, es ganando el campeonato local. Aquí el panorama también es complicado, ya que se encuentra 9° en la zona A, afuera de la clasificación a los playoffs. Otra chance, más lejana, es sumar lo mayor posible en la anual y esperar que los que estén arriba ganen el campeonato y liberen un cupo. Esto podría ocurrir con Argentinos, ya que si gana la Copa Argentina obtendrá un boleto directo a la Libertadores.

Argentina tiene 6 cupos a la Copa Libertadores. Platense y Rosario Central son los únicos equipos que ya tienen el pasaje asegurado a la cita internacional. Los otras plazas son para el 2° y 3° de la Tabla anual, el campeón de la Copa Argentina y el campeón del torneo Clausura.