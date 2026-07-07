Regalo exclusivo: llevate el póster de Lionel Messi para guardar la histórica remontada de la Selección

Argentina le dio vuelta un partido para el infarto a Egipto 3 a 2 y se metió a los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: gentileza)

La adrenalina de los octavos de final del Mundial 2026 se vivió a flor de piel en cada rincón de la región. Después de lo que fue una jornada no apta para cardíacos, donde la Selección Argentina sacó a relucir su mística para revertir un adverso 0-2 frente a Egipto y sellar un épico 3-2, Diario RÍO NEGRO preparó un regalo exclusivo para que los hinchas sigan alentando a la Scaloneta.

Este miércoles 8 de julio nuestros lectores recibirán gratis un póster de Lionel Messi, con la edición papel. El capitán albiceleste, que tuvo su desahogo y revancha marcando el gol del empate transitorio tras haber fallado un penal en el primer tiempo, lideró una vez más la reacción de un equipo que se niega a rendirse.

Mundial 2026: un recuerdo único para guardar tras una tarde histórica

La entrega de este póster de colección a todo color forma parte de la cobertura especial que el equipo de Deportes de Diario RÍO NEGRO viene desplegando en todas sus plataformas, acompañando el paso a paso de la Albiceleste en la cita que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

La edición de este miércoles promete agotarse muy temprano en todos los kioscos de diarios y revistas de Río Negro y Neuquén. Asegurá tu ejemplar con tu canillita de confianza para guardar un recuerdo imborrable de este torneo donde la Selección defiende el título con el alma.

Foto: Reuters.

Además del póster vas a econtrar todo el análisis detallado y el uno por uno de la dramática remontada que se definió con los goles de Cristian «Cuti» Romero, Lionel Messi y el frentazo agónico de Enzo Fernández en el minuto 92. Ahora Argentina se prepara para el partido del sábado por los cuartos de final del Mundial 2026.

El jueves, más cobertura con Podio Mundial

La fiebre mundialista seguirá más fuerte que nunca este jueves 9 de julio en Diario RÍO NEGRO con una nueva entrega del suplemento Podio Mundial.

Allí vas a encontrar todo lo que dejaron los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y el anticipo de lo que será el partido clave entre Francia y Marruecos, en el que se definirá el primer semifinalista del certamen.