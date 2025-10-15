Los nueve jugadores de River que recupera Gallardo para jugar ante Talleres

Luego de la dura derrota ante Sarmiento de Junín en el Monumental y con el objetivo de cortar con la racha de cuatro caídas consecutivas en el Causura, River visitará el sábado a Talleres en el Mario Alberto Kempes y, de cara a ese juego, Marcelo Gallardo recuperará nueve jugadores.

En la vuelta a los entrenamientos, a la espera de la llegada de los futbolistas convocados a sus respectivas selecciones y de suspendidos, el Muñeco tendrá un panorama mucho más claro para poder armar el mejor equipo posible.

El primero en regresar es Juan Carlos Portillo. El mediocampista central que fue expulsado ante Central por doble tarjeta amarilla, cumplió con la fecha de suspensión y volvería a ser titular en la mitad de la cancha, aunque las pistas aparecerán cerca del partido, que está previsto para el sábado en el inusual horaro de las 22:15.

Seis de selección

Además son seis los jugadores que vuelven de sus selecciones y pueden sumar minutos como titulares. Los mismos son Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Marcos Acuña (Argentina), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (Colombia) y Matías Galarza Fonda (Paraguay).

Juanfer es fija para meterse entre los once. (@riverplate)

Finalmente, hay otros dos que se recuperaron de sus lesiones y recibieron el alta médica, como lo son el arquero Jeremías Ledesma y el volante ofensivo Gonzalo Pity Martínez. En ambos casos, viajarían a Córdoba para ser una variante para el entrenador en el banco de suplentes. La lista puede llegar a diez si se suma Agustín Ruberto, quien sumó minutos en Reserva y podría estar a disposición del Muñeco, aunque difícilmente se pueda meter entre los concentrados.

Está claro que se viene un once con muchas modificaciones, ya que el cuerpo técnico quedó muy preocupado por el rendimiento ante su público, que despidió al plantel con una silbatina pocas veces escuchada en el Monumental, en los últimos tiempos.