Los Pumas 7s derrotaron a Francia y se clasificaron a las semis del Seven de Ciudad del Cabo

Los Pumas 7s vencieron a Francia y se metieron en la definición por el título. Luego de una floja actuación en Dubai, donde quedó eliminado en fase de grupos, el seleccionado argentino cambió la cara e inició este nuevo torneo con dos victorias.

En primer turno, los dirigidos por Santiago Gómez Cora demostraron toda su categoría y apabullaron a Australia por 36-0, que fue finalista en Dubai. En 14 minutos, los Pumas lograron 6 tries: Matteo Graziano (2), Luciano González Rizzoni (2), Santiago Mare y Marcos Moneta. Desde el comienzo del encuentro, mostraron una gran supremacía sobre el conjunto oceánico.

Ya en el segundo compromiso, el equipo se midió contra Francia, el campeón olímpico. Fue victoria apretada por 24-19, donde la diferencia la marcó gracias a un gran primer tiempo. En el complemento, los Blues despertaron pero no les dio tiempo para dar vuelta el resultado. Apoyaron Luciano González Rizzoni, en dos oportunidades, Santiago Vera Feld y Martiniano Arrieta.

¡Mostró, pasó y apoyó! Luciano González sacó a relucir toda su destreza y llegó al try frente a Francia.



Con estas dos victorias, los Pumas se metieron en las semifinales del torneo. Pero antes de jugar por el título, cerrará la fase de grupos con España, a partir de las 13:35. Los otros partidos del grupo fueron: Francia 19-14 España y Australia 17-19 España.

El próximo desafío de los Pumas

A partir de esta temporada, el Circuito Mundial de Rugby 7s cambió su formato y se realiza con ocho equipos (anteriormente eran 12). Por ese motivo, cada grupo estará compuesto por grandes potencias de la categoría. Además, cada zona se definirá en un solo día.

Luego del Seven de Ciudad del Cabo, el seleccionado tendrá un largo descanso hasta el próximo torneo, que será recién en Singapur el 30 de enero. Cabe recordar que los Pumas están en busca del tricampeonato de la categoría, luego de ser los campeones anuales en la últimas dos temporadas.