Los Pumas 7’s vuelven a las canchas en el Seven de Singapur: horarios, rivales y TV

Los Pumas 7’s regresan este fin de semana a la acción en una nueva etapa del Circuito Mundial de Rugby Seven. El seleccionado argentino disputará el Seven de Singapur, torneo que se jugará entre el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, con una fase de grupos cargada de partidos exigentes.

El equipo conducido por Santiago Gómez Cora formará parte del Grupo B, donde tendrá como rivales a tres potencias del circuito: Australia, Nueva Zelanda y Francia.

El plantel que viajará a Singapur será el mismo que luego continuará el recorrido internacional en Perth, Australia, sede de la cuarta etapa del circuito, prevista para el 7 y 8 de febrero.

14 jugadores dirán presente: Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo, Juan Patricio Batac, Joaquín Pellandini, Luciano González, Marcos Moneta, Matteo Graziano, Martiniano Arrieta, Pedro De Haro, Santiago Álvarez, Santiago Mare, Santiago Vera Feld, Santino Zángara y Valentín Maldonado.

La agenda de partidos de Los Pumas 7’s

La jornada inicial será intensa para el conjunto albiceleste, que afrontará tres encuentros en pocas horas durante la madrugada del sábado (hora argentina):

Vs. Australia : sábado 1:00

: sábado Vs. Nueva Zelanda : sábado 4:30

: sábado Vs. Francia: sábado 8:00

Todos los compromisos podrán verse en vivo a través de Disney+ Premium.

En caso de avanzar a las instancias decisivas, Los Pumas 7’s jugarán las semifinales el domingo a las 4:00. Si terminan en el tercer o cuarto lugar de su zona, competirán por el quinto puesto, con partido programado para el domingo a las 1:45.