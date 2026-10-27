Lourdes Sánchez presentó a su novio de 27 años tras separarse del Chato Prada: la frase que la descolocó

Lourdes Sánchez volvió a quedar en el centro de la escena después de confirmar públicamente su relación con Francisco “Fran” Liotta Hernández, el empresario y exrugbier correntino de 27 años con quien comenzó una nueva historia de amor tras su separación de Pablo “El Chato” Prada.

La bailarina habló sobre su presente sentimental durante una entrevista con el ciclo de streaming Ya fue todo, de Jotax Digital, luego de llegar a Buenos Aires acompañada por su nueva pareja. Lejos de ocultar el romance, se mostró entusiasmada con esta etapa de su vida.

Según publicó Infobae, Lourdes reconoció que atraviesa un momento de importantes cambios personales después de haber compartido 16 años de relación con el productor televisivo, con quien tiene un hijo en común.

Lourdes Sánchez confirmó su noviazgo con Fran Liotta: qué dijo sobre su nueva relación

La bailarina se mostró sonriente cuando le preguntaron por su situación sentimental y confirmó que está feliz con el vínculo que comenzó con Liotta Hernández.

“El corazón está muy bien, muy feliz”, aseguró.

También explicó que se trata de una relación reciente y que ambos están conociéndose en esta nueva etapa.

Sin embargo, reconoció que el cambio no resulta sencillo después de tantos años de convivencia con el Chato Prada.

Lourdes señaló que fueron 16 años de historia compartida y que ahora debe adaptarse a una realidad diferente, especialmente por la familia que formó junto a su expareja.

La particular frase que Fran Liotta le dijo a Lourdes Sánchez sobre su exposición mediática

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Lourdes explicó cómo vive su novio la exposición pública que genera la relación.

A diferencia de la bailarina, Francisco Liotta mantiene un perfil bajo y no está acostumbrado a las cámaras ni a las entrevistas.

Por ese motivo, cuando ambos fueron abordados por periodistas en Aeroparque, él prefirió mantenerse al margen.

Lourdes contó que su pareja está intentando adaptarse a ese mundo desconocido para él y reveló una frase que le dijo:

“Me adapto a tu mundo, pero enseñame”.

La artista explicó que avanzan de manera gradual y que todavía no comparten todas sus actividades públicas.

Cómo comenzó la historia de amor entre Lourdes Sánchez y Francisco Liotta

Durante la entrevista, Lourdes también se refirió al comienzo de su relación con el empresario correntino.

Según explicó, ya conocía a Francisco porque tenía vínculo con parte de su familia, aunque el acercamiento sentimental se produjo tiempo después.

La bailarina admitió que las circunstancias en las que comenzó esta nueva etapa no fueron exactamente como hubiera imaginado, pero defendió su decisión de buscar nuevamente la felicidad.

“Las personas tienen derecho a ser felices y la vida es muy corta”, expresó.

Sus declaraciones llegaron después de varias semanas de especulaciones sobre el final de su relación con el Chato Prada y las versiones de una supuesta infidelidad.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada: cómo quedó la relación después de 16 años juntos

La separación de Lourdes Sánchez y Pablo “El Chato” Prada se conoció a comienzos de octubre y generó una fuerte repercusión en el espectáculo argentino.

La pareja compartió 16 años de relación y tiene un hijo en común, Valentín.

En aquel momento, Lourdes reconoció que el vínculo atravesaba dificultades desde hacía tiempo y que habían intentado recomponerlo.

Ahora, con su nueva relación confirmada, la bailarina busca avanzar en su vida personal mientras continúa con sus compromisos profesionales.

Actualmente se desempeña como presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes y adelantó que en diciembre estará al frente de la conducción de los Martín Fierro de la Danza.

Mientras tanto, su reciente aparición pública junto a Fran Liotta marcó un nuevo capítulo en su historia sentimental, esta vez sin esconderse de las cámaras.