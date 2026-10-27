Susana Roccasalvo lanzó una filosa crítica sobre Pampita: “Estoy harta de verla”

Susana Roccasalvo sorprendió con una contundente declaración sobre Carolina “Pampita” Ardohain durante la última emisión de Implacables, el programa que conduce por El Nueve. La periodista expresó su cansancio por la presencia constante de la modelo en campañas publicitarias y lanzó una frase que rápidamente generó repercusión.

Según informó La Gaceta, el comentario surgió después de una entrevista a Pampita emitida durante el programa. Si bien Roccasalvo comenzó destacando la trayectoria y la capacidad comercial de la modelo, luego apuntó contra las empresas que la contratan reiteradamente.

“¡Estoy harta de verla!”, expresó la conductora, en una intervención que no pasó inadvertida.

Qué dijo Susana Roccasalvo sobre Pampita y por qué cuestionó a las marcas

Todo comenzó cuando Roccasalvo analizó el presente profesional de Pampita, una de las figuras más solicitadas por las marcas argentinas.

La periodista reconoció que la modelo atraviesa un excelente momento laboral y destacó su habilidad para negociar contratos publicitarios.

Sin embargo, inmediatamente planteó su desacuerdo con la decisión de distintas firmas de indumentaria de elegir a la misma celebridad como imagen.

“¡Que sea la cara de siete marcas de ropa!”, cuestionó Roccasalvo, antes de pedirles a las empresas que buscaran propuestas más originales.

La conductora consideró que la repetición de una misma figura en campañas de distintas marcas termina generando cierta saturación entre los consumidores.

Además, señaló que existen otras modelos que podrían acceder a esas oportunidades laborales.

Pampita, una de las figuras más elegidas por las marcas: cuántas campañas realizó

Pampita mantiene una intensa actividad como modelo, conductora y figura publicitaria, con acuerdos comerciales que abarcan diferentes sectores.

De acuerdo con el relevamiento publicado por La Gaceta, durante octubre de 2026 la modelo realizó colaboraciones con 18 marcas, una cifra que refleja su fuerte presencia en el mercado publicitario.

Entre las firmas vinculadas con sus campañas aparecen empresas de indumentaria, accesorios, belleza, decoración y electrodomésticos.

Su actividad comercial también incluye una línea propia de anteojos de sol y participaciones en iniciativas solidarias.

Esta diversidad de acuerdos explica por qué Pampita continúa siendo una de las celebridades más convocadas para promocionar productos.

Cómo reaccionó Pampita a las declaraciones de Susana Roccasalvo

Hasta el momento, Pampita no respondió públicamente a los comentarios de Roccasalvo.

Lejos de referirse a la polémica, la modelo continuó compartiendo contenido relacionado con sus compromisos profesionales y sus campañas publicitarias en redes sociales.

Aunque la frase de la conductora llamó la atención por su contundencia, su cuestionamiento estuvo dirigido principalmente a las empresas y no al desempeño profesional de Pampita.

De hecho, Roccasalvo reconoció su capacidad para los negocios y el valor que logró construir como figura comercial.

El episodio volvió a poner sobre la mesa un debate habitual en el mundo de la moda y la publicidad: la elección reiterada de celebridades consolidadas frente a la posibilidad de incorporar nuevos rostros a las campañas.