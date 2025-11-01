SUSCRIBITE
Deportes

Mac Allister asistió y le ganó el duelo a Dibu Martínez: Liverpool derrotó a Aston Villa

Los Reds ganaron 2-0 y cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas. El arquero argentino quiso salir jugando desde abajo, pero se equivocó en un pase corto en el primer tanto del Liverpool. Mirá los goles.

Redacción

Por Redacción

El error de Dibu Martínez en Aston Villa que terminó en gol del Liverpool de Mac Allister

El error de Dibu Martínez en Aston Villa que terminó en gol del Liverpool de Mac Allister

El argentino Alexis Mac Allister fue una de las figuras, brindó una asistencia y le ganó el duelo de argentinos a Dibu Martínez en lo que significó el triunfo de Liverpool 2-0 ante Aston Villa.

En el cierre del primer tiempo en Anfield, con el marcador 0-0, Dibu Martínez recibió a la altura del punto penal una pelota del defensor Pau Torres y quiso reiniciar la jugada con un pase hacia el costado izquierdo, donde justamente se encontraba su compañero español.

Los goles del Liverpool de Mac Allister en el triunfo ante el Aston Villa de Dibu Martínez

Si bien siempre se caracterizó por su pegada precisa, esta vez el arquero argentino falló en la salida y lo pagó caro: fue apurado por Cody Gakpo y le dejó servido el 1-0 en bandeja a Mohamed Salah, quien definió a la carrera con el arco libre.

El pampeano, titular en los Reds, le dio el pase gol a Ryan Gravenberch para el segundo tanto del conjunto de Arne Slot, que cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas por Premier League.

En tanto, Mohamed Salah marcó el gol restanteEmiliano Buendía no fue parte de los convocados en los Villanos debido a una lesión en el pie. Su regreso se espera para mediados de noviembre.

Liverpool subió al tercer lugar de la liga inglesa al cosechar 18 unidades, misma cantidad de Bournemouth, escolta de Arsenal. Por su parte, los de Unai Emery cayeron al decimoprimer puesto.


Temas

Aston Villa

Dibu Martínez

Liverpool

Premier League

El argentino Alexis Mac Allister fue una de las figuras, brindó una asistencia y le ganó el duelo de argentinos a Dibu Martínez en lo que significó el triunfo de Liverpool 2-0 ante Aston Villa.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios