Mac Allister asistió y le ganó el duelo a Dibu Martínez: Liverpool derrotó a Aston Villa

El error de Dibu Martínez en Aston Villa que terminó en gol del Liverpool de Mac Allister

El argentino Alexis Mac Allister fue una de las figuras, brindó una asistencia y le ganó el duelo de argentinos a Dibu Martínez en lo que significó el triunfo de Liverpool 2-0 ante Aston Villa.

En el cierre del primer tiempo en Anfield, con el marcador 0-0, Dibu Martínez recibió a la altura del punto penal una pelota del defensor Pau Torres y quiso reiniciar la jugada con un pase hacia el costado izquierdo, donde justamente se encontraba su compañero español.

Si bien siempre se caracterizó por su pegada precisa, esta vez el arquero argentino falló en la salida y lo pagó caro: fue apurado por Cody Gakpo y le dejó servido el 1-0 en bandeja a Mohamed Salah, quien definió a la carrera con el arco libre.

¡NO, DIBU! Increíble error del arquero argentino y GOL de Mo Salah para el 1-0 de Liverpool vs. Aston Villa.





El pampeano, titular en los Reds, le dio el pase gol a Ryan Gravenberch para el segundo tanto del conjunto de Arne Slot, que cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas por Premier League.

¡ASISTENCIA DE ALEXIS! Mac Allister dejó solo a Gravenberch, quien definió y gracias a un desvío selló el 2-0 de Liverpool vs. Aston Villa.





En tanto, Mohamed Salah marcó el gol restante. Emiliano Buendía no fue parte de los convocados en los Villanos debido a una lesión en el pie. Su regreso se espera para mediados de noviembre.

Liverpool subió al tercer lugar de la liga inglesa al cosechar 18 unidades, misma cantidad de Bournemouth, escolta de Arsenal. Por su parte, los de Unai Emery cayeron al decimoprimer puesto.