Dólar hoy: a cuánto cotizan el oficial, MEP, CCL y blue en Argentina este jueves 17 de septiembre 2026

Con la segunda quincena de septiembre 2026 en pleno desarrollo, el tablero cambiario en Argentina sostiene una llamativa disciplina de precios y una absorción previsible de liquidez en todos sus mostradores.

Este jueves 17 de septiembre 2026, los registros del Banco Central (BCRA) ratifican que el fortalecimiento de las reservas internacionales netas y el estricto anclaje de la base monetaria neutralizan los impulsos de cobertura estacionales propios de este tramo mensual.

En este contexto, el tipo de cambio oficial de mostrador continúa actuando como la referencia insoslayable para la formación de precios de la economía cotidiana, mientras que los canales bursátiles del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada operando en niveles de paridad técnica casi total frente a la ventanilla pública.

Jueves 17 de septiembre 2026: ¿a cuánto cotiza el dólar oficial en el Banco Nación?

Venta Minorista BNA ➔ Compra a $1.480,00 y venta a $1.530,00 , convalidando la pauta de microdeslizamiento gradual pautada por la autoridad monetaria para preservar el equilibrio cambiarío.

➔ , convalidando la pauta de microdeslizamiento gradual pautada por la autoridad monetaria para preservar el equilibrio cambiarío. Dólar Tarjeta (Consumos externos) ➔ Se ubica de forma unificada en $1.989,00 , contemplando el 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal (sin recargo de Impuesto PAIS).

➔ Se ubica de forma unificada en , contemplando el 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal (sin recargo de Impuesto PAIS). Segmento Mayorista Comercial ➔ Opera en $1.513,50, nivel que sirve de guía técnica para las operaciones de comercio exterior y liquidación aduanera.

Jueves 17 de septiembre 2026: ¿a cuánto cotiza el dólar MEP y el dólar CCL en el circuito financiero?

Dólar MEP (dólar bolsa) ➔ Cotiza en $1.536,11, conservando una paridad casi exacta de 1 a 1 frente a la ventanilla minorista tradicional.

Cotiza en $1.536,11, conservando una paridad casi exacta de 1 a 1 frente a la ventanilla minorista tradicional. Dólar CCL (Contado con Liquidación) ➔ Se ubica en $1.601,31, afianzándose como la vía legal idónea para transferencias y cancelaciones corporativas fuera del país.

Se ubica en $1.601,31, afianzándose como la vía legal idónea para transferencias y cancelaciones corporativas fuera del país. Dólar informal (blue) ➔ Se negocia en la City porteña en $1.540,00 para la compra y $1.560,00 para la venta, con un margen de dispersión menor al 2% respecto de las pizarras bancarias.

¿A cuánto cotiza el dólar oficial en la Patagonia en los principales bancos este jueves 17 de septiembre 2026?