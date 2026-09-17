Bautista Ortega contó qué cambió en Emanuel desde que está con Julieta Prandi: “Me sorprendió”

Bautista Ortega habló del reciente casamiento de su padre, Emanuel Ortega, con Julieta Prandi y contó cómo recibió la noticia. Además, reveló qué cambios observó en el cantante desde que comenzó su relación con la modelo y conductora.

El casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi continúa generando repercusiones. Después de las versiones alrededor de las ausencias de algunos integrantes de la familia Ortega, ahora Bautista Ortega habló sobre la boda de su padre y contó cómo se enteró de que la pareja había decidido dar el gran paso.

El joven, fruto de la relación que Emanuel mantuvo durante años con Ana Paula Dutil, reconoció que la decisión lo tomó por sorpresa, aunque dejó en claro que recibió la noticia con alegría.

Además, habló sobre el vínculo que mantiene con Prandi y destacó el cambio que observó en su padre desde que comenzó esta nueva etapa sentimental.

Bautista Ortega contó cómo se enteró del casamiento de su padre

En una entrevista con Revista GENTE, Bautista explicó que Emanuel Ortega fue quien personalmente le comunicó que había decidido casarse con Julieta Prandi.

“Me sorprendió”, reconoció al recordar el momento en el que recibió la noticia. Sin embargo, sostuvo que inmediatamente se alegró por su padre y por la decisión que había tomado junto a su pareja.

El joven también destacó que ve a Emanuel atravesando un momento de felicidad y tranquilidad, algo que considera fundamental después de los cambios que atravesó la familia durante los últimos años.

Qué dijo Bautista Ortega sobre Julieta Prandi

Bautista también se refirió a la relación que construyó con Julieta Prandi desde que comenzó el romance con su padre.

Lejos de las versiones sobre posibles tensiones familiares, habló con afecto de la conductora y destacó especialmente la influencia positiva que tuvo en la vida de Emanuel Ortega.

El joven señaló que desde la llegada de Julieta nota a su padre más contento y acompañado, y valoró el vínculo que ambos lograron construir.

Las declaraciones aparecen después de que el casamiento despertara diferentes versiones por la ausencia de varios hermanos de Emanuel Ortega en la ceremonia, situación que instaló rumores sobre una supuesta interna familiar.

El casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Emanuel Ortega y Julieta Prandi formalizaron su relación después de varios años juntos. La pareja comenzó su historia de amor luego de que ambos atravesaran separaciones importantes y, con el tiempo, fue consolidando el vínculo.

Durante estos años mantuvieron una relación relativamente reservada, aunque en distintas oportunidades hablaron públicamente del acompañamiento que encontraron el uno en el otro.

El casamiento marcó ahora el comienzo de una nueva etapa para la pareja y volvió a poner el foco sobre la familia ensamblada que construyeron.

En medio de las versiones surgidas alrededor de la boda, las palabras de Bautista aportaron su propia mirada sobre la relación: aseguró que recibió con alegría la decisión de su padre y destacó el presente que atraviesa junto a Julieta Prandi.