Marchesín fue operado con éxito: el comunicado de Boca Juniors

Agustín Marchesín fue intervenido quirúrgicamente con éxito de la rotura de ligamentos cruzados rodilla derecha, en la Clínica Trinidad de San Isidro. El arquero de Boca Juniors tiene para ocho meses de rehabilitación en su rodilla derecha.

El infortunio para el experimentado arquero ocurrió a los pocos minutos del inicio del encuentro ante Barcelona SC en La Bombonera, por la segunda fecha de la Copa Libertadores. A pesar a la sensible baja de su capitán bajo los tres palos, el equipo logró reponerse y terminó goleando 3-0 para mantener el puntaje perfecto en el certamen continental.

Tras la lesión, el arquero fue intervenido quirúrgicamente y el club informó a través de sus redes sociales que la operación fue un éxito.

#ParteMédico



Agustín Marchesín fue intervenido quirúrgicamente en el día de la fecha por la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, con resultado exitoso.



Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/IXcu75pNKV — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 20, 2026

Cuánto tiempo estará afuera de las canchas

Tras la exitosa cirugía, el panorama para Marchesín es claro pero exigente. Tendrá por delante un proceso de rehabilitación de al menos ocho meses. Esta noticia sacude los planes del cuerpo técnico, ya que el arquero se perderá el resto de la fase de grupos y gran parte de las instancias eliminatorias.

Así fue la cronología de la lesión de Marchesín

En una de las primeras acciones de ataque del conjunto ecuatoriano, el arquero Marchesín regresaba rápido para cubrir el arco de Boca tras un rebote y al llegar a la línea de fondo se le trabó la rodilla derecha y minutos después fue reemplazado por Leandro Brey.

Automáticamente el exLanús hizo gestos al banco de suplentes y sus gestos parecían indicar una lesión de gravedad. En las repeticiones se pueden leer los labios de Marchesín diciendo «me rompí».