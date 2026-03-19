Mascherano asumió la culpa tras la eliminación de Inter Miami ante Nashville: «Es una noche muy triste»

El gol número 900 de Lionel Messi no alcanzó para evitar la eliminación de Inter Miami en la Concachampions. El equipo dirigido por Javier Mascherano igualó 1-1 ante Nashville como local en la revancha de los octavos de final y quedó afuera del certamen.

Tras el partido, el entrenador argentino asumió la responsabilidad por el resultado y no ocultó su frustración. «Es una noche muy triste», lamentó.

El conjunto estadounidense necesitaba ganar luego del empate sin goles en la ida, pero no logró sostener la ventaja en un partido parejo. El gol de Cristian Espinoza para Nashville terminó por sellar la clasificación del conjunto visitante.

“Pudimos haber convertido otro gol más, sobre todo en la primera parte. El partido estaba en peligro porque era muy igualado y contra un gran rival. Concedimos un gol en una jugada muy desafortunada”, analizó Mascherano.

Lejos de cuestionar a sus dirigidos, el exmediocampista fue contundente. «No tengo nada para reprocharles a los jugadores, dieron el máximo e hicieron todo lo posible. El responsable de esta eliminación soy yo”.

El técnico volvió a insistir en la entrega del plantel y destacó el compromiso mostrado a lo largo de la serie. “El equipo se está comportando bien, los jugadores se vaciaron. Si hoy no hicimos un partido brillante y no pasamos, claramente el responsable es el entrenador”.

La eliminación vuelve a golpear a Inter Miami en el plano internacional. En 2024 había quedado afuera en cuartos de final y en 2025 cayó en semifinales ante Vancouver Whitecaps. Esta vez, el camino se cortó antes de lo esperado, en los octavos.