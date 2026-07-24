El tenso cara a cara de Gastón Edul con Edu Aguirre antes de la sexta Velada del Año

El periodista argentino Gastón Edul se enfrentará este sábado al español Edu Aguirre en un combate de boxeo amateur por la VI Velada del Año, organizada por el streamer Ibai Llanos. En la previa, ambos protagonizaron un tenso cara a cara que incluyó insultos, provocaciones y amenazas.

La presentación oficial de las peleas y el pesaje se realizaron antes del evento. El combate entre Edul y Aguirre fue pactado en la categoría de hasta 74 kilos. Ninguno de los dos superó el límite: el argentino marcó 73,8 kilos, mientras que el español registró 71,3.

España contra Argentina. ¿Otro combate sin casco?



🇦🇷 Gastón Edul: 73.8 kg

🇪🇸 Edu Aguirre: 71.3 kg pic.twitter.com/BsDgTjAt0c — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 24, 2026

Después del pesaje, los periodistas se enfrentaron verbalmente durante el tradicional careo. El momento rápidamente se viralizó en redes sociales y generó una gran cantidad de reacciones.

El enfrentamiento tiene un condimento especial por el clima que se vivió durante el Mundial, donde Aguirre fue uno de los principales críticos de la Selección Argentina. Edul, que se presentó con una camiseta con una imagen de Lionel Messi y Diego Maradona, aprovechó el momento para volver a marcar la rivalidad.

El desafío de Gastón Edul

Durante el cara a cara, el argentino le hizo una propuesta particular a su rival: pelear sin cascos de protección.

Aguirre no se mostró intimidado, aunque tampoco aceptó el desafío. «Lo vemos. No me parece», respondió mientras asentía.

La tensión entre ambos periodistas quedó así instalada antes del combate, que tendrá lugar este sábado en Sevilla.

El mensaje de Momo respecto a las críticas que recibió Argentina durante el Mundial 2026

El streamer Momo y el periodista deportivo Gastón Edul hablaron respecto a la campaña anti-Argentina. «No confundamos el querer que pierda un equipo con odiar a un país. No somos un país sumiso, siempre vamos a plantarnos y defender a Argentina».

"Argentina":

Porque Momo y Gastón Edul hablaron respecto a la campaña anti-Argentina. "No confundamos el querer que pierda un equipo con odiar a un país. No somos un país sumiso, siempre vamos a plantarnos y defender a Argentina". pic.twitter.com/31eYn4STZQ — Tendencias Arg. (@TTendenciARG) July 24, 2026

Cuándo es y cómo ver la Velada del Año 6

La Velada del Año 6 se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España.

El evento comenzará a las 14:00 (hora argentina) y podrá verse de manera gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch y YouTube.