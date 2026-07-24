Cuándo es La Velada del Año 6: fecha, horario y todos los detalles

La Velada del Año 6, el evento de boxeo amateur creado por el streamer español Ibai Llanos, volverá a reunir a millones de espectadores de todo el mundo este sábado 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, España. En esta edición habrá un récord de diez combates y una importante presencia argentina, con cuatro representantes que buscarán quedarse con la victoria sobre el ring.

La Velada del Año 6: cuándo será el evento de Ibai Llanos

Los argentinos que participarán serán el periodista deportivo Gastón Edul, el cantante Lit Killah, el influencer Gero Arias y la creadora de contenido Angie Velasco, quienes enfrentarán a reconocidas figuras de España y Latinoamérica en una de las noches más esperadas del streaming mundial.

Gastón Edul vs. Edu Aguirre

El periodista de TyC Sports protagonizará uno de los cruces más esperados de la noche frente al español Edu Aguirre. La previa estuvo marcada por la histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ya que ambos periodistas son identificados con cada una de las máximas figuras del fútbol mundial.

Lit Killah vs. Kidd Keo

El artista argentino tendrá su primera experiencia sobre un ring ante el rapero español Kidd Keo. Se trata de uno de los combates con mayor expectativa por la popularidad internacional de ambos músicos y por el intenso entrenamiento que realizaron durante los últimos meses.

Gero Arias vs. ViruZz

El influencer argentino se medirá con ViruZz, uno de los boxeadores más experimentados de La Velada. Arias llega tras una importante transformación física y buscará dar el golpe frente a un rival que ya sabe lo que es ganar en este tipo de eventos.

Angie Velasco vs. Alondrissa

La creadora de contenido argentina será la única representante femenina del país en esta edición y enfrentará a la puertorriqueña Alondrissa en un combate que promete intensidad desde el primer asalto.

Todos los combates de La Velada del Año 6

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

ViruZz vs. Gero Arias

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

RoRo vs. Rivers

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg (combate estelar).

Además de las peleas, La Velada del Año volverá a contar con espectáculos musicales y una producción de primer nivel, consolidándose como uno de los eventos de entretenimiento digital más importantes del mundo.

La transmisión podrá seguirse de manera gratuita a través de los canales oficiales de Twitch, YouTube y TikTok de Ibai Llanos, donde se espera una audiencia de millones de personas de forma simultánea. Esta misma empezará a las 14:00 de Argentina.

NA