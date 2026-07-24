Murió Ceferino Díaz, de gran paso por Cipolletti a fines de los ’90 en la B Nacional

Ceferino Díaz disputó las semifinales de la B Nacional con Cipolletti y luego ascendio a primera división jugando para Olimpo. (Archivo)

El fútbol argentino y de la región está de luto tras la muerte de Ceferino Díaz, quien falleció este jueves a los 53 años. La noticia generó conmoción entre los hinchas de Olimpo de Bhaía Blanca y quienes siguieron de cerca su extensa trayectoria en el ascenso.

El exvolante quedó en la memoria del conjunto aurinegro por su protagonismo en la campaña que llevó al club a la Primera División por primera vez, integrando el equipo conducido por Gustavo Alfaro que el 27 de diciembre de 2001 goleó 4-0 a Instituto en la definición por el ascenso, tarde en la que convirtió dos tantos y fue una de las grandes figuras de una jornada histórica.

Díaz, también, dejó un gran recuerdo en la zona con su paso por el club Cipolletti. En el Albinegro integró uno de los mejores equipos de los últimos tiempos, dirigido por Darío Tempesta, siendo protagonista del ascenso nacional junto a figuras de la talla de Marcelo Yorno, Lorenzo Frutos, Arsenio «Chiquito» Benítez y Ramón Penayo, entre otros.

En aquel plantel, durante la temporada 1998-99, Ceferino Díaz fue uno de los destacados en un equipo que disputó la instancias finales del Ascenso.

😢 Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ceferino Díaz, capitán de nuestro primer ascenso a Primera División y autor de dos goles frente a Instituto.

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🫂 Acompañamos en el dolor a su familia y amigos.

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¡Que en paz descanses querido Capitán! 🕊️

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💛🖤 pic.twitter.com/1gcl3ED2HD — Club Olimpo (@Olimpo_Oficial) July 23, 2026

Nacido en Necochea, construyó una extensa carrera en distintas categorías del fútbol argentino. Además de su recordado ciclo en Olimpo, defendió las camisetas de Huracán de Tres Arroyos, Almirante Brown de Arrecifes, Cipolletti, Quilmes, Argentinos Juniors, Unión de Santa Fe, Deportivo Quito de Ecuador y Guillermo Brown de Puerto Madryn, entre otros.

Su último partido lo disputó en 2007, jugando para Defensores de Juan N. Fernández, el club donde había iniciado su historia, y eligió despedirse del fútbol en su lugar de origen.

El exvolante se caracterizó por su despliegue, carácter y presencia en la mitad de la cancha, transformándose rápidamente en referente de los equipos que integró. El propio Alfaro lo definía como un volante todoterreno, una descripción que acompañó su carrera y reflejó el estilo que lo distinguió dentro del campo de juego.

Tras conocerse el fallecimiento, diferentes instituciones del sur bonaerense manifestaron su dolor y enviaron mensajes de despedida. El reconocimiento estuvo centrado en su legado deportivo y, especialmente, en el aporte decisivo que realizó para escribir una de las páginas más importantes de la historia de Olimpo.

Con información de TyC Sports.