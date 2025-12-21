Matías Campi y Natalia Albornoz se quedaron con la décima edición del Triatlón de La Adela

El Triatlón de La Adela está más vigente que nunca y así lo demostró en su décima edición. No fue solo una competencia. Fue un día especial, de esos que mezclan deporte, solidaridad y comunidad. Cerca de un centenar de atletas llegaron desde distintos puntos del país para ser parte de un evento organizado por la fundación Fuinde, a beneficio de Apaderc, con el río, el viento y la gente como testigos.

Matías Campi, de Viedma, fue el gran ganador en la categoría masculina, mientras que entre las damas festejó Natalia Albornoz. Dos triunfos claros, bien construidos, en una prueba que exigió cabeza, piernas y corazón.

Campi volvió a la comarca como quien regresa a casa. Y no dejó dudas. Detuvo el cronómetro en 01h07m09s y se quedó con la victoria principal. Su fuerte estuvo en el agua. Marcó diferencias en el río Colorado y empezó a escribir su propia carrera. Después, solo tuvo que sostener el plan.

Campi, a pesar del viento

En el ciclismo, sobre un circuito urbano duro, las ráfagas fueron protagonistas. “La subida y el viento al pegar la vuelta te mataban”, dijo Campi. Fueron 25 kilómetros de esfuerzo constante. En el tramo final, 7 kilómetros de atletismo, administró la diferencia y cruzó la meta en soledad.

Detrás llegó Nicolás Recabarren, también de Viedma, con un tiempo de 1.09.45. Corrió bien, parejo, sin errores. Pero la diferencia que Campi había hecho desde el inicio fue imposible de achicar. El triunfo tuvo un condimento extra. Menos de 24 horas antes, Campi había corrido la maratón “Los Cuatro Puentes”, donde terminó segundo tras un mano a mano exigente, con el pampeano Emilio Gaiser.

Natalia Albornoz, también de la capital, ganó con un tiempo de 1.21.02, mostrando regularidad en cada tramo. Segunda terminó Mariana Castro, de Patagones, y tercera fue Angelina Falciglia, de Santa Rosa.

Fue una categoría pareja, luchada, donde cada una corrió su propia batalla, aunque Albornoz resultó la más regular.

Así terminaron las competencias por equipos

En Ruta Masculino, el triunfo fue para Jason Colicheo, Germán Grill y Julián Peñagaricano, con 01:12:06, representando a Río Colorado. En Ruta Mixto ganaron Gastón Álvarez, María Soledad Creevi e Ivo Sosa Pitari, con 01:20:54, de Bahía Blanca y Pigüé.

En MTB Masculino se impusieron Joaquín Cerda, Juan Murcia y Tomás Herrera, con 01:22:24, de Río Colorado. En MTB Femenino, el primer lugar fue para Gabriela Tjorik, Silvia Melo y Fernanda Quiroga, con 01:28:48. Y en MTB Mixto ganaron Sandra Verdinelli, M. Quiroga y Agustín González, con 01:35:37, todos de la localidad anfitriona.