Austria derrotó a Jordania por 3 a 1 y lidera el grupo con Argentina

Contundente primer paso del seleccionado de Austria en la Copa del Mundo 2026, luego de vencer con claridad por 3 a 1 a Jordania en San Francisco, en el cierre de la primera fecha del Grupo J que previamente tuvo a Argentina goleando a Argelia por 3 a 0.

Más allá de un pequeño bajón futbolístico en el inicio del segundo tiempo, el combinado europeo logró imponer su superioridad y contrarrestar al conjunto asiático, primerizo en certámenes del mundo.

Pero fue Jordania el que propuso de entrada y que dispuso de la primera chance clara de gol, con un buen remate de Odeh, a los 17 minutos de partido, muy bien neutralizado por el arquero Schlager.

Tres minutos después, Austria reaccionó y rompió la paridad en el marcador: Romano Schmid marcó un golazo luego de un fuerte remate desde afuera del área, logrando así el 1-0 parcial.

¿PELEA CON ALGUNO DE MESSI POR SER EL GOLAZO DE LA JORNADA? ¡Locura de Romano Schmid para el 1-0 de Austria contra Jordania.



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Los asiáticos, así y todo, siguieron bien plantados, intentando contrarrestar sus limitaciones y generando situaciones. A los 34′, nuevamente el arquero Schlager se hizo grande, esta vez ante el remate de Ali Olwan.

Ni bien comenzado el complemento, a los 4 minutos, Jordania alimentó la ilusión con el golazo de Olwan, luego de un tremendo bochazo desde afuera del área que se coló al lado del palo izquierdo del golero austríaco.

¡ES EL PARTIDO DE LOS GOLAZOS, POR FAVOR! Exquisito remate de Ali Olwan para el 1-1 de Jordania contra Austria.



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Sin embargo, a partir de allí los europeos volvieron a hacerse del control de partido. De hecho, a los 21 minutos, Arnautovic anotó de cabeza tras la salida en falso de Abu Laila, aunque el tanto fue anulado a instancias del VAR por falta al guardameta.

Diez minutos después, Austria tuvo revancha: corner desde la izquierda, mala salida del arquero y gol en contra de Al Arab, para el 2-1 de los europeos.

¡LO FESTEJÓ ARNAUTOVIC, PERO FUE DE AL ARAB! Mala fortuna del jugador de Jordania y gol en contra para el 2-1 a favor de Austria.



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La frutilla del postre llegóen el noveno minuto adicional, a través de un tiro desde el punto penal, tras la mano en el área de Salim Obaid. Arnautovic, goleador en las eliminatorias de Austria, repitió en la red y anotó el 3-1 final.

El próximo lunes, Argentina y Austria se medirán en Dallas, desde las 14 de nuestro país, en el duelo de punteros del Grupo J. El partido restante tendrá como animadores a Argelia y Jordania, el martes a las 12 en San Francisco.