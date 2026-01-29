Mundialito 2026: el panorama de cada uno de los paralelos, con partidos y horarios del jueves

La 38° edición del Mundialito vive sus últimos días. En las diferentes categorías de los paralelos se van definiendo los candidatos al título y hay gran actividad en varias sedes. Conocé acá el panorama y la programación de cada uno de los torneos.

Esta noche se conocerá al primer campeón de este año. Por la categoría 2011, Sportsman de Choele Choel definirá el título contra Deportivo Huergo en el Luis Maiolino. El partido se jugará a las 1 AM y cerrará la jornada en el estadio del Naranja.

Sportsman buscará ser el primer campeón de esta edición.

En la 2012, se disputarán las semifinales en el Complejo. A las 20, saldrán a la cancha Deportivo Huergo y Deportivo Roca Azul. Al finalizar, Sol de Mayo de Viedma y Deportivo Roca Naranja definirán el segundo finalista de la categoría.

La categoría 2014 también está en esta instancia. Las semis se jugarán el viernes en Roca y serán: Defensores de Viedma Naranja vs. CECAP Rojo y Argentinos del Norte vs. Unión Azul.

La categoría 2015 se encuentra en cuartos de final. Los encuentros se disputarán en tres sedes. En Choele Choel jugarán Defensores de Viedma vs. Monumental Argentino de Choele Choel. En Allen, Deportivo Huergo Blanco y La Vecicanterita se enfrentarán por un lugar en semis. Además, habrá doble acción en Roca: en el Maiolino, jugarán en simultaneo desde las 19 Lanús frente a CECAP Rojo y Deportivo Roca Naranja ante Escuela Líbero.

Monumental Argentino fue el mejor en la subsede Choele Choel en la categoría 2015.

Paralelos desde la 2016 hasta la 2019-2020

La 2016 tendrá doble actividad en Roca. Por los cuartos, a las 20, jugarán Deportivo Huergo Verde vs. Deportivo Roca Azul y Argentinos del Norte frente a Escuela ATSA Blanco. Además, Argentinos se las verá ante Cipolletti en Allen (19:30). Defensores de Viedma Naranja ya espera en semis.

La categoría 2017 todavía se encuentra en etapa de octavos. Para este jueves, hay partidos programados en el Maiolino. Desde las 22 jugarán Escuela Los Pulpitos vs. Deportivo Noroeste y CECAP ante Escuela Nápoles.

En la 2018, hoy se disputarán los cuartos en el Maiolino. Deportivo Huergo Verde jugará ante Escuela Los Pulpitos (20 hs), Talleres SAO ante Unión de Allen, CECAP contra Escuela Líbero (ambos a las 21) y Escuela Real Academia frente a Deportivo Roca Azul (22 hs).

Por último, la categoría 2019-2020 (los más chicos) definirán el gran campeón el viernes en la última fecha del octogonal. Los equipos con chances son Escuela Nápoles (16 puntos) y Escuela ATSA (15 unidades).