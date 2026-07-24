Así le avisó María Becerra a su familia que cantaría en la final del Mundial 2026

Tras haber emocionado a más de 47 millones de argentinos al entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, antes del cruce decisivo de la Selección Argentina contra España, se conocieron los detalles de la intempestiva logística que debió desplegar la popular vocalista María Becerra para cumplir con la convocatoria.

María Becerra, que se encontraba en medio de una exigente gira de festivales por el continente europeo, tuvo que modificar sobre la hora sus compromisos profesionales y recurrir al grupo de mensajería familiar para comunicarles la noticia más trascendental de su carrera.

Mundial 2026: un giro inesperado en la agenda europea de María Becerra para sumarse a la cita máxima

La participación de la «Nena de Argentina» en la final del Mundial 2026 no formaba parte de una planificación coordinada con meses de antelación: mientras la cantante ofrecía sus espectáculos en tierras españolas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la producción oficial del torneo avanzaron de forma vertiginosa en las gestiones tras el explícito deseo manifestado por los futbolistas del plantel de contar con su voz.

Para poder abordar el vuelo privado hacia los Estados Unidos a tiempo, la producción del festival Bigsound en Pontevedra debió adelantar repentinamente el horario de su show sabatino, encendiendo las alarmas y especulaciones entre los fanáticos en las plataformas digitales.

Una vez que la logística de traslado quedó garantizada de manera reservada, la artista de Quilmes decidió romper el silencio únicamente con su núcleo más íntimo. A través de una videollamada que compartió con sus padres y hermanos, María Becerra soltó la bomba en horas de la madrugada. «¿Qué tienen que hacer el 19 de julio?«, les preguntó la cantante.

Según revelaron fuentes cercanas al entorno de la artista en declaraciones radiales, la primera reacción de sus familiares fue de absoluto escepticismo, creyendo que se trataba de una broma producto del cansancio por las continuas presentaciones en vivo. Sin embargo, ella los invitó a ser parte del gran evento del fútbol.

María Becerra: la emoción del vestuario de Argentina y la consagración en el MetLife Stadium

La confirmación trajo consigo un estallido de orgullo y lágrimas entre sus seres queridos, quienes siguieron la previa de la final desde Buenos Aires con el corazón en la boca. En diálogo con Radio La Red, la propia cantautora reconoció que la experiencia de cruzar el Atlántico para asumir el compromiso representó el hito más imponente y conmovedor de toda su trayectoria.

«Los chicos querían que yo cantara el himno si pasaban a la final, una emoción tremenda», remarcó la joven, valorando el voto de confianza otorgado por los referentes del plantel encabezado por Lionel Scaloni y Lionel Messi.

El desenlace sobre el campo de juego de Nueva Jersey regaló una de las postales más icónicas de la cultura popular reciente: luciendo un exclusivo diseño nacional, que recreaba los pliegues de la bandera patrio, María Becerra lideró el canto sagrado que hizo retumbar las tribunas del estadio norteamericano.